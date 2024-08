Gratis-Kopfhörer und Tarif umsonst? Rechnung zeigt, wie gut dieses Samsung-S24-Angebot ist

Die aktuellen Tarif-Angebote von MediaMarkt sind wirklich unfassbar gut. Passend zum zehnjährigen Bestehen der Tarifwelt des Elektrohändlers gibt es hier nämlich gleich mehrere Top-Deals. Unsere 3 Highlights der Aktion haben wir dir schon in diesem Artikel vorgestellt. Dazu zählte auch dieses Samsung-Angebot, bei dem du einen Tarif im Vodafone-Netz mit 20 GB Datenvolumen sowie Galaxy Buds3 quasi gratis zum Galaxy S24 bekommst. Wir rechnen vor und schauen genauer hin.

20 GB, Allnet-Flat und Co. – Das bietet dir der Tarif

Eins vorweg: Natürlich fallen bei dem Tarif-Bundle zum Galaxy S24 monatliche Grundkosten an. Komplett kostenfrei ist der Mobilfunkvertrag also faktisch nicht. Warum du den Tarif trotzdem rechnerisch umsonst zum Smartphone bekommst, zeigen wir dir weiter unten im Text.

Zuvor stellen wir den Tarif selbst erst mal noch kurz genauer vor. Für monatlich 24,99 Euro gibt’s hier 20 GB LTE-Datenvolumen mit einer Bandbreite von bis zu 50 MBit/s im Vodafone-Netz. Hinzu kommt obendrein noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming. Für das Galaxy S24 sowie die Galaxy Buds3 zahlst du hingegen nur einmalig einen Euro extra, sowie weitere 4,95 Euro für den Versand. Als Anschlusspreis kommen zudem noch 39,99 Euro auf dich zu. All diese einmaligen Kosten werden durch den 50-Euro-Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme aber locker wieder ausgeglichen.

Tarif und Köpfhörer kostenlos zum Galaxy S24? So rechnet sich der Deal

Soweit so normal, wirklich interessant wird das Angebot aber erst, wenn man das Bundle durchrechnet – dann ist jedoch ziemlich schnell offensichtlich, warum wir dir das Schnäppchen absolut empfehlen können. So fallen über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten hierbei insgesamt nur 595,70 Euro an. Im Netz kostet aber bereits das Galaxy S24 ohne Tarif momentan mindestens 596,95 Euro (mit Ausnahme vom eBay-Angeboten). Den Tarif gibt’s mit Blick auf den aktuellen Bestpreis also rechnerisch wirklich umsonst zum Smartphone. Und mit dem Galaxy Buds3 sind ja auch noch schicke Bluetooth-Kopfhörer Teil des Pakets. Wer also ohnehin Interesse am Galaxy S24 (zum Test) hat und zusätzlich auch einen neuen Mobilfunkvertrag gebrauchen kann, macht hier tatsächlich ein rundum gelungenes Schnäppchen.

Eine Sache musst du bei dem Deal allerdings beachten: Nach Ablauf der 24 Monate Mindestlaufzeit steigen die monatlichen Tarifkosten auf teure 36,99 Euro. Zu diesem Zeitpunkt kannst du aber bereits kündigen und so den Kostenanstieg umgehen. Gültig ist das coole Galaxy S24 Bundle – genauso wie die meisten Aktions-Deals zum Jubiläum – zudem nur noch bis zum 22. August.