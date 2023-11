Gratis Kaffee-Genuss-Set: Diese hochwertigen Kaffeemaschinen sind jetzt noch attraktiver

De’Longhi ist eine der beliebtesten Marken in Sachen Kaffee. Bei der Stiftung Warentest stehen gleich vier Vollautomaten des Herstellers auf der Top 5. Derzeit sind die De’Longhi-Geräte jedoch besonders attraktiv: Saturn bietet nicht nur einige Modelle zu stark reduzierten Preisen an, sondern legt zusätzlich ein cooles Genuss-Set mit einem Thermobecher, Bohnen und vielen weiteren Extras gratis dazu. So kannst du dir italienischen Kaffeegenuss nach Hause holen.

Kaffeebohnen, Gläser und Co. – Das gibt’s geschenkt

Mit dem exklusiven Genuss-Set holst du dir wirklich ein wenig Italien nach Hause. So sind etwa gleich drei verschiedene Kaffeebohnen-Mischungen enthalten, wodurch du mit deinem neuen Premium-Gerät direkt loslegen kannst. Du bekommst hierbei die Sorten: Espresso Barista Gran Crema, Espresso Barista Intenso und Caffè Crema Barista Delicato. Zwei der Sorten kommen im 100-Gramm-Paket, während die dritte sogar starke 500 Gramm auf die Waage bringt. Dadurch bist du wirklich direkt ideal ausgestattet und kannst dir zahlreiche leckere Kaffeetassen aufbrühen.

Apropos Tassen: Zusätzlich dazu gibt’s in dem Set gleich zwei doppelwandige Cappuccino-Gläser sowie zwei Espresso-Gläser. Damit du deinen Kaffee auch unterwegs genießen kannst, bekommst du on top auch noch einen handgefertigten Thermobecher aus Keramik geschenkt. Ein tolles Extra, welches sich insbesondere in den kalten Wintertagen absolut bezahlt macht. Abgerundet wird der Italien-Urlaub für zu Hause mit einer Venchi Schokoladen Pralinen Box (172 Gramm). Insgesamt kommt das Genuss-Set so auf einen Warenwert von satten 80 Euro – du sicherst dir das Ganze aber komplett umsonst.

So holst du dir dein Kaffee Genuss-Set

Alles, was du dafür tun musst, ist dir bis zum 31. Dezember eins der ausgewählten De’Longhi Geräte bei teilnehmenden Händlern wie Saturn zu sichern. Welche Kaffeevollautomaten und Siebträgermaschinen Teil der Aktion sind, zeigen wir dir im Anschluss. Wichtig ist jedoch, dass du deinen neuen Brüher spätestens 30 Tage nach dem Kauf auf dieser Aktionsseite registrierst. Hierfür benötigst du neben der Seriennummer auch die Rechnung, welche du im Rahmen der Registrierung hochladen musst. All dies ist jedoch im Handumdrehen erledigt und lohnt sich in Anbetracht des tollen Genuss-Sets definitiv!

→ Zur Aktionsseite

Diese Premium Brüher sind Teil der Aktion

Werfen wir abschließend noch einen kurzen Blick auf die verschiedenen Aktionsgeräte. Ein absolutes Highlight ist dabei der De’Longhi Eletta Explore ECAM450.55.G Kaffeevollautomat. Dieser landete bei der Stiftung Warentest in einem ähnlichen Modell nämlich auf dem ersten Platz unter den Vollautomaten und ist aktuell bei Saturn im Angebot für 799,99 Euro zu haben. Doch auch die weiteren Brüher von De’Longhi sind einen Blick wert und liefern dir im Nu köstliche Heißgetränke.

Diese Kaffeevollautomaten sind Teil der Aktion:

Außerdem gibt es noch drei Espressomaschinen: