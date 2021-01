Kaspersky Internet Security: Den vielfältigen Schutz für die Online-Welt bekommst du bereits ab rund 28 Euro pro Gerät und Jahr. Für den Schutz von fünf Geräten liegst du bei knapp 63 Euro. Wenn du dich länger bindest, also ein Zwei-Jahres-Paket buchst, wird es günstiger.

Den Kaspersky-Premium-Schutz Total Security bekommst du derzeit ab knapp 35 Euro auf einem Gerät für ein ganzes Jahr. Wenn du fünf Geräte absichern möchtest, kostet dich das rund 70 Euro im Jahr. Nutzbar sind die Softwares auf Mac, PC sowie auf Smartphones und Tablets.

Besonderes Neujahrs-Extra: Beim Streamingdienst Rakuten TV erhältst du zwei HD-Filme gratis – wenn du eines der beiden Produkte bis zum 15. Januar kaufst. Zur Auswahl stehen hier zahlreiche Blockbuster für gemütliche, romantische oder actionreiche – auf jeden Fall aber unterhaltsame Filmabende.

Kaspersky Total Security als Sicherheits-Komplettpaket

Eine hervorragende Komplettlösung für deine Internet-Sicherheit bekommst du mit Kaspersky Total Security. Laut Anbieter ist das die beliebteste Sicherheitslösung, die bereits zahlreiche Preise und Auszeichnungen abräumte. Die Software bietet optimalen Online-Schutz und ist darauf spezialisiert, deine ganze Familie vor Schadsoftware und unbefugten Zugriffen zu bewahren. So verhindert das Programm den unerlaubten Eingriff in die Privatsphäre über Webcams – aber beugt auch dem Befall von klassischen Viren und anderer Malware vor.

Darüber hinaus profitierst du von:

einer Verschlüsselung bei finanziellen Online-Transaktionen

einer Kindersicherung

einem Passwortmanager

und vielen weiteren Funktionen

Dank der intuitiven Nutzer-Oberfläche kannst du die Software leicht einrichten und benutzen. Sorgen vor einer Einschränkung der Leistung brauchst du nicht haben – die Software wurde so entwickelt, dass sie deine Arbeit nicht verlangsamt.

Kaspersky Internet Security: für den Basis-Schutz

Außerdem im Angebot bis Mitte Januar: Das normale Sicherheitspaket Kaspersky Internet Security. Das Schutzpaket ist eine etwas abgespeckte Form – was sich aber auch im Preis widerspiegelt. Auf Funktionen wie Kindersicherung, Passwort-Manager und die Sicherheitskopien von Daten musst du hierbei verzichten. Für Anwender ohne Kinder und Nutzer anderer Passwort-Manager sollte das Paket jedoch völlig ausreichen. Denn die wichtigsten Funktionen wie Virenschutz, Privatsphäre und Finanzsicherheit sind auch in diesem Paket enthalten. Zudem ist ein Upgrade auf das umfangreichere Kaspersky Total Security-Abo immer möglich. Wichtig: Dabei verfällt aber die Restlaufzeit.

Rakuten TV: Zwei Filme kostenfrei genießen

Kaufst du bis zum 15. Januar 2021 eines der beiden Sicherheitsprodukte, bekommst du zwei Rakuten TV Codes per Mail zugeschickt. So kannst du dich gleich entspannt auf die Couch setzen und zwei Lieblingsfilme in HD schauen. Zur Auswahl steht dir mit dem Streaming-Dienst eine Vielzahl an Filmen und TV-Serien – unter anderem von Sony Pictures, Disney und weiteren Studios.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.