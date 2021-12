Grandioses TV-Schnäppchen bei Aldi: 58-Zoll-Fernseher zum Kampfpreis

Im Rahmen einer neuen Multimediawoche kannst du bei Aldi ab sofort nicht nur zahlreiche Notebooks zum Sonderpreis kaufen. Auch Smartphones und ein Fernseher sind wieder Teil des Angebots. Dieses Mal ist sowohl in den Filialen von Aldi Nord als auch in den Läden von Aldi Süd der Medion Life X15811 zu haben. Trotz eines 58 Zoll (146 Zentimeter) großen LCD-Bildschirms fällt der Preis überraschend klein aus.

Neuer Aldi-Fernseher bietet eine umfangreiche Ausstattung für kleines Geld

Ausstattungsmerkmale sind unter anderem ein HD-Triple-Tuner (DVB-T2, DVB-C, DVB-S2) und Dolby Vision- und HDR-Unterstützung. Das 4K-UHD-Panel (3.840 x 2.160 Pixel) des Medion Life X15811 ist im 16:9-Format technologisch gut ausgestattet. Zwar ist es möglich, dass die LCD-Technologie dafür sorgt, dass Schwarzwerte nicht ganz so satt ausfallen, dafür ist für detailreiche Bilder sogar Mico Dimming an Bord – bei einem statischen Kontrast von 5.000:1 und einem dynamischen Kontrast von 28.000:1. Auf der Rückseite finden sich zwei Lautsprecher mit einer Leistung von jeweils 10 Watt. Dort sind unter anderem auch zwei USB– und sogar vier HDMI-Anschlüsse zu finden. Auch ein LAN-Anschluss ist hier verbaut. Und WLAN gibt es on top dazu. Auch auf eine CI+-Schnittstelle für SmartCards von Pay-TV-Sendern muss man nicht verzichten.

Zur weiteren Ausstattung gehören, dass der Fernseher nicht nur Amazons digitalen Sprachassistenten Alexa integriert hat, sondern auch den Google Assistant. Schließt du einen USB-Stick oder eine USB-Festplatte an, kannst du auf dieser Hardware deine Lieblingssendungen auch aufnehmen (PVR ready). Ein Internetbrowser ist ab Werk ebenso vorinstalliert wie ein Mediaplayer und HbbTV für zusätzliche Informationen zum laufenden Programm. Und wenn du gerne Inhalte von Netflix oder Prime Video streamen möchtest, kannst du auf die passenden Apps zugreifen. Sie sind bereits vorinstalliert. Alternativ kannst du dank Wireless-Display-Funktion viele Inhalte auch vom Smartphone, Tablet-PC oder Notebook aus kabellos auf den TV-Bildschirm übertragen. Worauf du bei einem Smart-TV-Kauf achten solltest, haben wir dir in einem gesonderten Artikel aufgelistet.

Was kostet der Medion Life X15811?

Zu haben ist der Medion Life X15811 Fernseher ab sofort sowohl bei Aldi Nord als auch bei Aldi Süd zu einem Preis von 399 Euro. Das ist vergleichen mit anderen Fernsehern auf Basis einer vergleichbaren Ausstattung ein Top-Preis. Zwar gibt es vereinzelt auch TV-Geräte weniger bekannter Hersteller zu diesem Preis, in der Regel sind aber Preise zwischen 450 und 550 Euro die Regel. Viele Fernseher von Philips kosten auf Basis einer vergleichbaren Konfiguration gerne auch mal 750 Euro und mehr, bieten dann aber auch die attraktive Ambilight-Beleuchtung.

Insofern gilt: Wenn auch du dir den neuen Medion-Fernseher bei Aldi kaufen möchtest, solltest du schnell sein. Denn man kann davon ausgehen, dass die vermutlich nur in einer kleinen Stückzahl vorrätigen Fernseher recht schnell vergriffen sein werden. Viele Aldi-Filialen öffne(te)n schon um 7 Uhr.

