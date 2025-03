Pixel 9 Pro: Bestpreis ohne Vertrag und mit mehr Speicher!

Insbesondere durch die schlanke und auf Funktionalität getrimmte Software ist Google bei Smartphones seit einigen Jahren auf dem Vormarsch. Lange Update-Garantien, cleanes Android, das Performance-Boosts erzeugt und seit ein, zwei Generationen auch tief integrierte KI-Features für alle Nutzer. Was viele dabei nicht wissen: Auch das, was etwa Samsung groß als „Galaxy AI“ anpreist, ist im Kern nichts anderes als Googles KI, die in Pixel-Handys ohnehin läuft.

Preissturz: Das beste Pixel Smartphone unter 900 Euro

Leider wahr ist auch: Willst du ins obere Regal greifen, kosten auch die Pixel-Smartphones von Google eine Stange Geld. Wer am Top-Modell interessiert ist, kann bei Amazon aber jetzt einen guten Fang machen.

Dort kostet das Pixel 9 Pro mit 256 GB Speicher jetzt unter 900 Euro. Im Rahmen der Frühlingsangebote ist das Handy auf 898,99 Euro reduziert. Im Vergleich zum UVP (knapp 1.200 Euro) beziffert sich der Rabatt auf 25 Prozent. Ein aktuell starkes Angebot zum besten Google-Smartphone.

Warum der Pixel-9-Pro-Deal so gut ist

Die knapp 900 Euro sind immer noch eine Stange Geld und generell bekommst du das Google-Phone mit glasklarem Android auch günstiger. Was diesen Deal so besonders macht, ist der Zusatz „265 GB“. Hier bekommst du also die größere Speichervariante. Und das ist durchaus eine Erwähnung wert. Denn eins haben Google und Apple gemeinsam. Speicherplatz im Gerät ist verdammt teuer.

Bei oberflächlichen Preisvergleichen wird nämlich oft die kleinste Speichervariante zu Rate gezogen und nach vorn gestellt. Auch die 128-GB-Version ist mit 799 Euro im Angebot. Hier zuzuschlagen lohnt sich ebenfalls – für 100 Euro Aufpreis ist die Speicher-Verdopplung aber mindestens mal eine Überlegung wert.

Denn wer sich ein Pixel 9 Pro holt, tut dies nicht zuletzt wegen der hervorragenden Kamera. Dateigrößen von mehr als 10 MB pro Bild sind mittlerweile keine Seltenheit mehr. Von 4K-Videos ganz zu schweigen. Auch über Apps, die hohen Sicherheitsbestimmungen unterliegen und tief ins System integriert werden, ist mittlerweile viel Speicherplatz nachgefragt.

Preisverlauf: Erst seit Januar unter 1.000 Euro

Seit Erscheinen war die große Variante des Google-Smartphones selten unter 900 Euro zu haben. Erst im Januar erfolgte gar der Schritt unter die 1.000-Euro-Marke. Ja, in Einzel-Angeboten wurden auch die aktuell von Amazon aufgerufenen knapp 900 Euro schonmal um ein paar Euro unterboten. Die Regel ist das aber nicht. Von uns gibt’s ein „gut“ für den Frühlings-Deal, der im Übrigen schnell wieder verschwinden kann. Pixel-Angebote sind gemeinhin limitiert – und begehrt.

Gültig ist der Amazon-Schnäppchenpreis für die Farbvarianten „Obsidian“, „Hazel“ und „Rose“ (siehe Titelbild oben). Sollte das Angebot die „Frühlingsangebote“ überdauern, dürfte es noch bis zum 31. März gelten.

