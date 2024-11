Pixel 8a: Bei Amazon jetzt mit 30 % Rabatt zum Black-Friday-Knallerpreis!

Du hättest gerne ein neues Smartphone, aber die Preise der aktuellsten Modelle schrecken dich ab? Dann kommt das Google Pixel 8a definitiv für dich in Frage. Das Top-Smartphone gibt es bei Amazon heute am Black Friday für weit unter 500 Euro und damit liefert der Versandriese einen richtig guten Preis, den aktuell niemand unterbietet.

Du bekommst hier ein Gerät mit einer Dual-Kamera (64 + 13 Megapixel). Im Inneren arbeitet ein Google Tensor G3. Auch die Bildwiederholrate von 120 Hz wurde im Vergleich zum Vorgängermodell noch einmal gehörig angehoben. Das Google Pixel 8a ist außerdem mit spannenden KI-Features ausgestattet. Die Funktion „Beste Aufnahme“ ermöglicht dir zum Beispiel ein Gruppenfoto aus mehreren einzelnen Bildern zusammenzustellen, sodass endlich mal alle gut aussehen. Der Akku mit einer Kapazität von 4.492 mAh soll dabei laut Google bis zu 31 Stunden durchhalten. Du möchtest mehr über das Pixel 8a erfahren? Dann wirf einen Blick auf unser Datenblatt.

Amazon bietet dir das Google Pixel 8a am heutigen Black Friday für 429 Euro und damit zu einem richtig guten Preis an, billiger bekommst du das Gerät nirgendwo (Preisvergleich). Prime-Student-Mitglieder sparen hier noch mal weitere 50 Euro, was das Angebot vor allem für Studis, bei denen der Geldbeutel nicht so locker sitzt, interessant macht.

Der Preis gilt nur für die schwarze Version des Smartphones mit 256 GB SSD und 8 GB RAM. Du brauchst nicht so viel Speicher? Die Variante mit 128 GB kostet aktuell 389 Euro. Das ist zwar auch ein richtig guter Deal, allerdings kannst du hier bei anderen Anbietern noch einige Euros mehr sparen.

