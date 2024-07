Google Pixel 8 Pro: Mit diesem Prime-Day-Angebot liefert Amazon ab

Das Google Pixel 8 Pro ist in den Prime-Day-Angeboten von Amazon nämlich in der größeren 256-GB-Variante ins Angebot gerutscht. Zum ersten Mal bekommst du das derzeit beste Google-Smartphone in dieser Variante für unter 800 Euro. Und das nichtmal knapp.

759 Euro: Amazon-Bestpreis für das Google-Phone

Wer Prime-Kunde ist, kann sich das Google-Smartphone mit 256 GB für 785 Euro sichern. Zum Vergleich: Die 128-GB-Version kostet nur 60 Euro weniger. Zu haben ist das Handy dabei in Blau, Schwarz und „Porcellain.“

Viel KI und Top-Kamera: Das kannst du vom Pixel 8 Pro erwarten

Mit 4,5 von 5 möglichen Sternen verließ das Pixel im Herbst 2023 unser Testlabor. Schwarz auf weiß: Eines der besten Smartphones, die es gerade auf dem Markt gibt. Besonders machen es die zahlreichen KI-Funktionen, die per Updates zudem noch nachhaltig verbessert werden.

Die User-Erfahrung, die Google auf die Hardware-Basis legt und die Top-Kamera, unter anderem mit der „Best-Take-Funktion“ und dem „magischen Radierer“ machen das Pixel 8 Pro zum echten Tipp. Ein Kritikpunkt war seinerseits nur der überschaubare Speicher, den Google seinem einst 1.100 Euro teuren Smartphone in der Basisausstattung mitgibt. Das ist im Angebot mit der 256-GB-Version ausgemerzt.

Hinzu kommen 7 Jahre Update-Versprechen. So lange, wie kaum ein anderer im Android-Segment. Google ist hier zusammen mit Samsung Vorreiter.

Google Pixel 8 Pro Software Android 14 Prozessor Google Tensor G3 Display 6,7 Zoll, 1.344 x 2.992 Pixel Arbeitsspeicher 12 GB interner Speicher 512 GB, 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.050 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 213 g Farbe Schwarz, Schwarz, Blau, Weiß Einführungspreis Pixel 8 Pro (12/512 GB): 1299 €, Pixel 8 Pro (12/256 GB): 1159 €, Pixel 8 Pro (12/128 GB): 1099 € Marktstart Oktober 2023

Das Angebot am Amazon Prime Day gilt maximal bis zum 17. Juli. In den Vorjahren waren Deals wie dieser aber recht schnell vergriffen. Qualifiziert für den Rabatt sind nur eingeloggte Prime-Kunden.