Google Pixel 7a: So holst du dir den Mittelklasse-König zum Schnäppchenpreis

In unserer Bestenliste befindet sich das Pixel 7a unter der Top 10 der beliebtesten Smartphones. Und das zurecht, denn hier bekommst du ein handliches Smartphone mit einem top Display, einer hervorragenden Performance und Kamera sowie einer intelligenten Nutzeroberfläche. All das verpackt Google in einem schicken Gehäuse, das einen hohen Wiedererkennungswert bietet. Bei Freenet kommst du jetzt dank einer Smartphone-Tausch-Aktion richtig günstig an das Handy.

Google Pixel 7a: Die Top-Features des Geräts

Das Pixel 7a ist ein eher kompaktes Smartphone, verglichen mit den meisten aktuellen Geräten. Auf der Vorderseite befindet sich ein OLED-Display mit einer Größe von 6,1 Zoll, das uns auch im Test absolut überzeugen konnte. Die 90-Hz-Bildwiederholrate sorgt für flüssige Bewegungen, die jedoch auf einem 120-Hz-Panel noch besser aussehen würden. In dem Handy arbeitet der schnelle Google Tensor 2 Prozessor, welcher für eine ruckelfreie Bedienung mit kurzen Ladezeiten sorgt. Unterstützt wird der Chip von 8 GB RAM.

Darüber hinaus ist eine sehr gute Dual-Kamera verbaut, die Fotos mit bis zu 64 MP schießt. Neben der Hauptkamera sitzt eine Ultraweitwinkelkamera, die Bilder mit einer Auflösung von gut 13 MP aufnehmen kann. Die Akkukapazität gibt Google zudem mit 4.385 mAh an – das ist genug, um gut durch den Tag zu kommen. Leider ist der Speicherplatz mit 128 GB jedoch ziemlich begrenzt, erweitern lässt er sich nämlich nicht per Speicherkarte.

100 Euro Bonus: So drückst du den Preis des Google-Phones

Bei Freenet kannst du dir das Google Pixel 7a nun in den Farben Silber oder Blau für einmalig 509 Euro kaufen oder für monatlich 16,30 Euro (bei 36 Monatsraten). Das ist zunächst kein besonders spannender Preis für das Google-Phone – interessant wird es aber durch eine zusätzliche Aktion. Du kannst nämlich aktuell ein altes Smartphone einschicken und zu dem Altgerätewert einen Extra-Bonus von 100 Euro dazubekommen. Einzige Bedingung: Das jeweilige Handy muss einschaltbar, entsperrt und „in einem Stück“ sein. Es dürfen also keine Teile lose oder abgebrochen sein. Um dir den Bonus zu sichern, musst du das Pixel 7a bis zum 31. Juli bei Freenet kaufen und das Altgerät spätestens bis zum 15. September einschicken.

Hast du also ein altes und intaktes Smartphone in der Schublade liegen, bekommst du dafür noch mindestens 100 Euro, eher 150 Euro oder mehr. Verrechnet man den Bonus mit dem Kaufpreis des Pixel 7a, entsteht dann ein richtig guter Preis. Denn in anderen Shops müsstest du aktuell mindestens 459 Euro für das Handy zahlen.