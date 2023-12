Google Pixel 7a erstaunlich günstig: Effektiv unter 10 Euro pro Monat

Das Pixel 7a ist ein erstklassiges Smartphone, das sich hervorragend für den täglichen Gebrauch eignet. Es punktet mit einem herausragenden OLED-Display, einem leistungsstarken Prozessor und beeindruckenden Kameras für erstklassige Fotos. Und das Beste: Bei Blau kannst du dir das Google-Handy jetzt erstaunlich günstig zu einem Tarif mit 14 GB Datenvolumen sichern. Wir schauen genauer hin.

Pixel 7a: Das kannst du von dem Google-Phone erwarten

Du zählst zu den Nutzern, die nicht 800 Euro oder mehr für ihr Smartphone ausgeben möchten, aber dennoch auf wenig verzichten möchten? Das Pixel 7a von Google bietet ein starkes Gesamtpaket zu einem im Marktvergleich recht günstigen Preis. Zusätzlich profitierst du hier von zahlreichen Google-spezifischen Funktionen, die du so in keinem Handy anderer Hersteller findest. Insgesamt fühlt sich das Smartphone einfach deutlich intelligenter an, als viele andere Geräte. Darüber hinaus profitierst du von einem langen Update-Support und einer großartigen Ausstattung in dieser Preiskategorie.

Im Test des Pixel 7a konnte uns vor allem das 90-Hertz-Display mit hohen Kontrasten, die schnelle Performance sowie die kompakte Größe und das top Kamera-Setup überzeugen. Auch die Verarbeitung und das Google-Design mit Wiedererkennungswert hat uns sehr gut gefallen.

Der Tarif zum Google-Handy im Überblick

Nun zum Handy-Tarif, den du hier dazu bekommst. Der hält dir 14 GB Datenvolumen bereit, mit dem du im LTE-Netz mit bis zu 50 MBit/s surfst. Außerdem ist eine Allnet-Flat (Telefonie und SMS) in alle deutschen Netze enthalten und EU-Roaming ist wie üblich inklusive.

Bei der Mindestvertragslaufzeit hast du die Wahl zwischen 24 und 36 Monaten. Diese wirkt sich auf den Gerätepreis und die Grundkosten aus. Entscheidest du dich etwa für die kürzere Laufzeit, fallen einmalig nur 5,99 Euro für das Pixel 7a an (Hardware- und Versandkosten). Hinzu kommt eine monatliche Grundgebühr von 25,49 Euro. Bei Bedarf kannst du dich auch für 18 GB (27,49 Euro / Monat) oder 20 GB Datenvolumen (31,49 Euro / Monat) entscheiden. Den Anschlusspreis bekommst du hingegen stets geschenkt.

Doch wie rechnet sich das Tarif-Bundle? Über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten zahlst du bei der Variante mit 14 GB insgesamt rund 617 Euro. Verrechnet man hiermit die Kosten für das Pixel 7a – welches im Netz aktuell mindestens 425 Euro kostet – ergibt dies einen Effektivpreis von 8,03 Euro pro Monat. Ein guter Deal für den Tarif und das starke Google-Phone.