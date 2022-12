Google Pixel 7 & Pixel Buds Pro im Sparpreis-Bundle

Wenn du sowohl ein neues Smartphone, als auch neue Bluetooth-Kopfhörer gebrauchen kannst, dann lass dir dieses Angebot nicht entgehen: Für 619 Euro bekommst du das Google Pixel 7 mit den passenden Pixel Buds Pro.

Wer das Google Pixel 7 noch nicht kennt, hat eins der spannendsten Handys im Jahr 2022 verpasst: Das zu 100 Prozent aus recyceltem Material hergestellte 5G-Smartphone wird mit Android 13 ausgeliefert und kommt hier in der Version mit 128 GB Speicherplatz. Ein Nachrüsten mittels microSD-Karte ist leider nicht möglich. Das Handy wird vom Google Tensor 2 Prozessor betrieben, der zwar nicht zu den absoluten Top-Prozessoren auf dem Markt gehört, aber dennoch für eine flüssige Performance sorgt. Dabei helfen sicher auch die 8 GB Arbeitsspeicher.

Bei der Optik und Haptik kann das Google Pixel 7 ebenfalls punkten: Das Display misst 6,3 Zoll und sorgt mit dafür, dass das Handy im Vergleich zur Pro-Variante kompakt wirkt und deutlich besser in der Hand liegt. Gleichzeitig löst der Bildschirm zwar nur in Full-HD auf, doch das ist bei der Displaygröße eigentlich völlig ausreichend. Außerdem hat dies einen positiven Effekt auf die Akkulaufzeit: So liegt diese bei uns im Test im Benchmark mit 13 Stunden über dem Durchschnitt.

Alle Hobbyfotografen dürfen ebenfalls interessiert sein: Die Hauptkamera des Google Pixel 7 kommt auf 50 Megapixel und wird von einer Ultra-Weitwinkelkamera mit 12 MP unterstützt. Sowohl eine optische als auch eine elektronische Bildstabilisierung kommen hierbei zum Einsatz. Die Front-Kamera kommt immerhin noch auf 10,8 Megapixel und kann, ebenso wie die Hauptkamera, Videos in 4K-Qualität aufnehmen.

Bundle mit Pixel Buds Pro: Lohnt sich der Preis?

Im Bundle mit den Pixel Buds Pro zahlst du für das Google Pixel 7 bei Amazon aktuell 619 Euro. Durchaus eine Menge Geld, doch dafür wird dir auch ein tolles Smartphone geboten, das bei Amazon einzeln bereits auf einen Preis von fast 600 Euro kommt. Im Bundle bekommst du aber noch die Pixel Buds Pro obendrauf, die auf der Seite mit einem Preisschild von momentan rund 176 Euro versehen sind.

Die In-Ear-Kopfhörer werden mit Bluetooth verbunden und sind das perfekte Zubehör zum Google Pixel 7. Neben einem tollen Klang und effektiver Geräuschunterdrückung soll auch das Mikrofon für eine gute Sprachqualität sorgen. Wenn du also sowohl ein neues Handy, als auch Kopfhörer gebrauchen kannst, könnte der Deal für 619 Euro genau das Richtige für dich sein.