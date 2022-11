Google Pixel 7 ohne Aufpreis: Dieser Deal ist wirklich genial

Google-Smartphones sind eine eigenartige Spezies auf dem Handy-Markt. Auf dem Papier keine Rekordjäger, aber im Grunde so etwas wie die „iPhones mit Android“. Der Grund liegt auf der Hand: Hier kommen – ähnlich wie bei Apple – Hardware und Software aus einem Hause. Das bedingt, dass die Harmonie zwischen den Komponenten spezialisierter und damit fester ausfällt. Außerdem gibt es in der Theorie bessere Sicherheits-Funktionen, da weniger Schnittstellen für den freien Markt geöffnet werden.

Seit Mitte Oktober gibt es mit dem Google Pixel 7 das neueste Modell aus Googles eigener Smartphone-Schmiede. Das Gerät kommt mit dem zweiten Prozessor des eigenen Tensor-Labels und unterscheidet sich vom Rest des Android-Marktes wie üblich auch durch die klarste Form des Betriebssystems. Faustpfand: Du bekommst neue Software-Features immer zuerst.

Im Angebot: Dieser Pixel-7-Deal ist einen Blick wert

Das Google Pixel 7 ist in der MediaMarkt Tarifwelt mit diversen Verträgen im Angebot. Einer davon: O2 Grow. Der Tarif machte im Sommer von sich reden. O2 bietet damit eine Option, die als Allnet-Flat mit 5G und satten 40 GB startet, mit der Zeit aber immer besser wird. Gemäß Marktprognosen, nach denen Tarife immer mehr Datenvolumen erhalten werden, wächst auch der Grow-Tarif mit. Und im zweiten Jahr nutzt du so schon 50 GB pro Monat. Im theoretischen dritten Jahr dann 60 und dann geht das so weiter.

Der Tarif kostet als SIM-only-Variante 34,99 Euro pro Monat. Und nun der Clou: Mit dem Pixel 7 kostet er dasselbe. In diesem Angebot zahlst du also keinen Aufpreis. Versandkosten entstehen auch nicht und so zahlst du für den Vertrag außerdem nur noch 39,99 Euro Anschlusspreis.

Google Pixel 7 mit O2 Grow Tarif bei MediaMarkt

Das Handy selbst bezahlst du mit einmalig 99 Euro. Das ist angesichts des Null-Aufpreises bereits erstaunlich. Denn ohne Vertrag kostet das Google Phone noch 649 Euro. Aber es wird noch besser.

100 Euro kannst du dir noch zurückholen

Wechselst du von einem anderen Anbieter und nimmst deine Rufnummer mit, erstattet dir O2 als dein Vertragspartner weitere 100 Euro Wechselbonus. Dieser Preisvorteil wiegt die Smartphone-Kosten komplett auf und so zahlst du tatsächlich nur noch den Tarif (24 Monate Mindestvertragslaufzeit) und in dieser Rechnung keinen Cent fürs Smartphone.

In diesem Vertrag warten also Gesamtkosten von 978,75 Euro über zwei Jahre auf dich. Dann gehen die 100 Euro Bonus weg und wir landen bei noch 878,75 Euro für Smartphone und Tarif. Reduzieren wir den Kurs nun noch um die theoretischen Hardwarekosten von 649 Euro, können wir den Effektivpreis des 40-GB-Plus-Tarifs berechnen.

Die dann übrigen 229,75 Euro ergeben auf den Monat heruntergebrochen noch 9,57 Euro Effektivpreis – für einen Original-5G-Tarif mit mehr als ausreichendem Datenvolumen. Eine Kostenfalle gibt es nicht. Der Tarif wird auch nach den zwei Jahren Mindestlaufzeit nicht teurer und bleibt auf dem SIM-Only-Preis.

→ Pixel-7-Deal hier sichern

Google Pixel 7 Software Android 13 Prozessor Google Tensor 2 Display 6,3 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 4.355 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 197 g Farbe Schwarz, Weiß, Gelb Einführungspreis Pixel 7 (8/256 GB): 749 €, Pixel 7 (8/128 GB): 649 € Marktstart 13.10.2022

Verfügbar ist das Pixel 7 in diesem Angebot mit 128 GB Hauptspeicher und in allen drei vorgestellten Farbvarianten – Obsidian (Schwarz), Schnee (Weiß) und Lemongrass (Grün).