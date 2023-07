Der beste Handy-Deal am Prime Day? Google Pixel 7 mit großem Speicher zum Bestpreis

Ein überdurchschnittlicher Akku, eine absolute Top-Kamera sowie eine überaus flüssige Nutzererfahrung im Alltag: Das Google Pixel 7 liefert dir eine tolle Ausstattung und am diesjährigen Prime Day kommst du jetzt deutlich günstiger an das starke Smartphone – und zwar in der Variante mit extra großem Speicher. Das macht den Deal nämlich erst besonders. So kannst du dir als Prime-Abonnent das Pixel 7 mit 256 GB zum aktuellen Bestpreis von 645,05 Euro sichern.

Top-Deal am Prime Day: Pixel 7 mit extra viel Speicher

Das Google Pixel 7 punktet in so ziemlich jeder Hinsicht. Auf den ersten Blick fällt dabei vor allem die kompakte Größe und tolle Handlichkeit rund um das 6,3 Zoll OLED-Display ins Auge. Gleichzeitig weiß das Display technisch mit einer Bildwiederholrate von 90 Hz sowie einer Pixeldichte von 418 ppi aber ebenso zu überzeugen. Ein absolutes Highlight bei dem Google-Gerät ist außerdem der 4.700-mAh-Akku, welcher in unserem Test mit einer überdurchschnittlichen Laufzeit überzeugen konnte und dir so ausreichend Power für einen Tag liefert.

Für die stets flotte Leistung ist hingegen der Google Tensor 2 Prozessor samt 8 GB Arbeitsspeicher verantwortlich. Dadurch, dass die Soft- und Hardware bei dem Android-Handy aus einem Haus stammen, ist das Gerät wirklich hervorragend optimiert und glänzt mit einer stets flüssigen Nutzererfahrung. Darüber hinaus liefert dir die optimierte Software und die neue Foto-Einheit im Tensor 2 Chip in Kombination mit der 50-MP-Hauptkamera absolut herausragende Fotos. Egal, bei welcher Wetterlage, im Test gelangen uns mit dem Pixel 7 stets erstklassige Schnappschüsse. Und das Beste: Im Angebot ist hier die Variante mit 256 GB Speicher. Dadurch hast du mehr Platz für all deine Fotos und Videos. Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket unter anderem noch vom Schutz gegen Untertauchen nach IP68.

Google Pixel 7 Software Android 13 Prozessor Google Tensor 2 Display 6,3 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 4.355 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 197 g Farbe Schwarz, Weiß, Gelb Einführungspreis Pixel 7 (8/256 GB): 749 €, Pixel 7 (8/128 GB): 649 € Marktstart Oktober 2022

Werfen wir abschließend noch einen Blick auf das Preisschild selbst. Der Prime Day Preis von 645,05 Euro ist das aktuell beste Angebot für das Pixel 7 mit 256 GB Speicherplatz. So sparst du als Prime-Kunde momentan immerhin 14 Prozent auf den UVP – und bekommst dafür ein Top-Smartphone mit einer tollen Ausstattung sowie ordentlich Speicherplatz zum Bestpreis.