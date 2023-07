Günstiger als am Prime Day? Amazon verkauft das Pixel 7 heute für unter 500 Euro

Ein überdurchschnittlicher Akku, eine absolute Top-Kamera sowie eine überaus flüssige Nutzererfahrung im Alltag: Das Google Pixel 7 liefert dir eine tolle Ausstattung und ist jetzt sogar zu einem richtig guten Preis zu haben.

Top-Deal nach dem Prime Day

Das Google Pixel 7 punktet in so ziemlich jeder Hinsicht. Auf den ersten Blick fällt dabei vor allem die kompakte Größe und tolle Handlichkeit rund um das 6,3 Zoll OLED-Display ins Auge. Gleichzeitig weiß das Display technisch mit einer Bildwiederholrate von 90 Hz sowie einer Pixeldichte von 418 ppi aber ebenso zu überzeugen. Ein absolutes Highlight bei dem Google-Gerät ist außerdem der 4.700-mAh-Akku, welcher in unserem Test mit einer überdurchschnittlichen Laufzeit überzeugen konnte und dir so ausreichend Power für einen Tag liefert.

Für die stets flotte Leistung ist hingegen der Google Tensor 2 Prozessor samt 8 GB Arbeitsspeicher verantwortlich. Dadurch, dass die Soft- und Hardware bei dem Android-Handy aus einem Haus stammen, ist das Gerät wirklich hervorragend optimiert und glänzt mit einer stets flüssigen Nutzererfahrung. Darüber hinaus liefert dir die optimierte Software und die neue Foto-Einheit im Tensor 2 Chip in Kombination mit der 50-MP-Hauptkamera absolut herausragende Fotos. Egal, bei welcher Wetterlage, im Test gelangen uns mit dem Pixel 7 stets erstklassige Schnappschüsse. Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket unter anderem noch vom Schutz gegen Untertauchen nach IP68.

Google Pixel 7 Software Android 13 Prozessor Google Tensor 2 Display 6,3 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 4.355 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 197 g Farbe Schwarz, Weiß, Gelb Einführungspreis Pixel 7 (8/256 GB): 749 €, Pixel 7 (8/128 GB): 649 € Marktstart Oktober 2022

Werfen wir abschließend noch einen Blick auf das Preisschild selbst. Mit derzeit 486,18 Euro ist das Pixel 7 bei Amazon so günstig wie nur einmal zuvor. Es rückt haarscharf an den Preis des nominell etwas schwächeren Pixel 7a heran. Zuletzt am Prime Day war es sogar noch teurer – obwohl als Angebot deklariert. Der Preis von unter 500 Euro ist ein echter Schnapper – und gilt zudem für alle Kunden und nicht nur für zahlende Abo-User.