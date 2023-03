Google Pixel 7 günstig mit 15-GB Vertrag: Top-Smartphone ohne Anschlusskosten

Ein Top-Smartphone, ein 15-GB-Tarif und keinerlei Anschlusskosten – dieses coole Gesamtpaket gibt es aktuell bei Blau. Hier bekommst du im Tarif-Bundle zum Google Pixel 7 nämlich 15 GB Datenvolumen im O 2 -Netz für 31,99 Euro im Monat. Ob sich der Tarif für dich lohnt und wie viel man dabei wirklich spart, erfährst du hier.

Blau Allnet Plus – Der Tarif im Überblick

Bevor wir uns dem Google Pixel 7 widmen, werfen wir noch einen kurzen Blick auf den Tarif selbst. Unsere Empfehlung ist Blau Allnet Plus mit 15 GB LTE-Datenvolumen im Telefónica Netz von O 2 für 31,99 Euro im Monat. Klick dafür einfach auf den 15-GB-Button auf der Webseite. Im Download kommst du bei dem Tarif auf bis zu 25 MBit/s, während der Upload maximal 11,2 MBit/s erreicht. Hinzu kommt dann noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Außerdem werden dir die Anschlusskosten in Höhe von eigentlich 29,99 Euro komplett erlassen. So musst du lediglich den einmaligen Gerätepreis von 25 Euro für das Google-Smartphone, plus 4,99 Euro für den Versand, zahlen. Ein toller Deal, denn einzeln kostet das Smartphone mindestens 540 Euro.

Google Pixel 7 – Ein Top-Smartphone zum kleinen Preis?

Mit dem Pixel 7 wird dem Tarif das Flaggschiff-Handy von Google zur Seite gestellt. Vor allem die Kamera des Smartphones hat es uns in unserem Test angetan. Mit der Hauptkamera knipst du Fotos mit einer Auflösung von 50 Megapixeln. Hinzu kommt auch noch eine Ultra-Weitwinkelkamera mit 12 MP sowie eine optische und elektronische Bildstabilisierung. Die tolle Kameraleistung liegt jedoch auch an der optimierten Software und der neuen Foto-Einheit im Tensor 2 Chip von Google. Dieser gehört sonst zwar nicht zu den absoluten Spitzen-Prozessoren, sorgt im Alltag in Kombination mit den 8 GB Arbeitsspeicher aber dennoch für eine stets flüssige Benutzererfahrung.

Google Pixel 7 Software Android 13 Prozessor Google Tensor 2 Display 6,3 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 4.355 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 197 g Farbe Schwarz, Weiß, Gelb Einführungspreis Pixel 7 (8/256 GB): 749 €, Pixel 7 (8/128 GB): 649 € Marktstart Oktober 2022

Und auch abgesehen von der Kamera kann das Google Pixel 7 überzeugen – Platz 11 in unserem Leser-Ranking kommt ja nicht von ungefähr. So punktet das Smartphone etwa mit seinem 6,3 Zoll großen OLED-Display, welches auf eine Pixeldichte von 418 ppi kommt. Die Akkulaufzeit im Benchmark mit 13 Stunden kann sich ebenfalls sehen lassen und liegt über dem Durchschnitt. Weitere Highlights sind unter anderem der Schutz gegen Untertauchen nach IP68, der Fingerabdrucksensor sowie das mobile Zahlen via NFC. Teil des Tarif-Bundles ist dabei übrigens das Pixel 7 mit 128 GB Speicherplatz. Ein Nachrüsten ist mangels fehlendem microSD-Slot leider nicht möglich.

Das Tarif-Bundle im Preis-Leistungs-Check

Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten kommst du bei dem Tarif-Bundle mit 15 GB und dem Google Pixel 7 auf Gesamtkosten in Höhe von 797,75 Euro. Wenn du dir den Tarif und das Smartphone einzeln holst, musst du hingegen 851,76 Euro blechen. Du sparst bei diesem Angebot also immerhin rund 54 Euro im Vergleich zu den Einzelpreisen.