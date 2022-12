Google Pixel 7 günstig im Tarif: 100 Euro Bonus beim Handytausch

Wer Interesse am Google Pixel 7 hat und sein altes Handy loswerden möchte, sollte definitiv einen Blick auf die aktuellen Tarif-Angebote bei Freenet werfen. Alleine fürs Eintauschen deines alten Smartphones bekommst du ganze 100 Euro Bonus zusätzlich zum Altgerätwert.

Die Vorteile des Google Pixel 7

Seit Oktober 2022 ist das Google Pixel 7 hier in Deutschland auf dem Markt und erfreut sich seitdem immer größerer Beliebtheit. Das liegt unter anderem an dem schnellen Google Tensor 2 Prozessor sowie den 8 GB Arbeitsspeicher, die für ein stets flüssiges Erlebnis auf dem Handy sorgen. Doch auch sonst überzeugt das 5G-Smartphone: Das 6,3 Zoll große OLED-Display ist perfekt fürs Streamen unterwegs, während das Pixel 7 im Vergleich zur Pro-Variante auch noch handlicher daherkommt. Wem eine gute Kamera wichtig ist, der kommt ebenfalls auf seine Kosten. Die Hauptkamera hat 50 Megapixel, verfügt sowohl über eine optische als auch eine elektronische Bildstabilisierung und lässt dich Videos in 4K-Qualität aufnehmen. Die 128 GB Speicherplatz des Google-Handys sollten für einige Schnappschüsse ausreichen, erweitern lässt sich der Speicherplatz aufgrund des fehlenden SD-Kartenslots jedoch leider nicht.

Abgesehen von den technischen Vorzügen kannst du dich beim Google Pixel 7 auch stets über lange Software-Updates freuen, die es in sich haben und oftmals neue praktische Features hinzufügen. Im aktuellen Feature Drop wurde unter anderem ein VPN von Google One für zusätzlichen Schutz im Internet hinzugefügt und auch die Audioqualität bei eingehenden Anrufen wurde verbessert.

Google Pixel 7 im Tarif bei Freenet

Damit du auch möglichst günstig an ein Google Pixel 7 kommen kannst, gibt es bei Freenet aktuell einige spannende Tarife. Für Vielsurfer bietet sich beispielsweise der Magenta Mobil M 5G Tarif an: Hier bekommst du ganze 20 GB Datenvolumen im 5G-Netz von Telekom für 59,95 Euro monatlich. Hinzu kommt noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze, EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Ein weiterer toller Vorteil ist die Hotspot-Flat der Telekom. Hier wird dir ein weltweites Netzwerk aus rund 22 Millionen Hotspots geboten, auf das du unterwegs durch die Telekom Connect App zugreifen kannst.

Zusätzlich zu den 59,95 Euro monatlich kommen beim Magenta Mobil M 5G Tarif noch einmalig 39,99 Euro als Anschlusspreis obendrauf. Für das Google Pixel 7 zahlst du hingegen lediglich einen Euro extra bei Vertragsabschluss. Wer dabei noch mehr sparen möchte, sollte sich die aktuelle Umtauschaktion von Freenet nicht entgehen lassen. Wenn du dein altes Smartphone eintauschst, bekommst du satte 100 Euro Bonus zusätzlich zum Altwertgerät deines Handys.