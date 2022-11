Google Pixel 6a im Black Week Deal: Das bekommst du hier einfach dazu geschenkt

Während das Google Pixel 6a einen UVP von 459 Euro auf dem Preisschild stehen hat, gibt es das Top-Smartphone aus dem Hause Google momentan für rund 349 Euro. Für denselben Preis bekommst du im tink Online-Shop jetzt noch ein Google Nest Hub (2. Gen.) – ein Smart Display mit Sprachsteuerung – on top. Was du damit anfangen kannst und wie gut das Angebot ist, erklären wir in diesem Artikel.

Google Pixel 6a zum Bestpreis: So gut ist das Angebot

Das aktuelle Black Week Angebot bei tink ist wirklich gut. Denn der aktuell günstigste Preis für das Pixel 6a liegt auch ohne Zugabe bei 349 Euro. Für diesen Preis bekommst du aber jetzt noch das Smart Display Google Nest Hub (2. Gen.) im Wert von knapp 100 Euro dazu geschenkt. Das lässt sich entweder als Smart Home Zentrale nutzen, um etwa Heizung oder Licht per Touchscreen oder Sprachbefehl zu steuern. Du kannst es aber auch in der Küche aufstellen, um etwa via Sprachassistent Rezepte aufzurufen oder deine Lieblings-Playlist abzuspielen. Auch der Wetterbericht lässt sich hierüber bequem anzeigen, während du morgens dein Frühstück zubereitest. Das tink-Angebot ist damit besser als der parallele Amazon-Deal, bei dem es zum gleichen Preis weniger dazugibt.

Noch einen kleinen Preisvorteil gibt es, wenn du bei tink bestellst. Du bekommst 6 Monate Gratis-Cloud-Speicher in der Google One Cloud. Clouds als Speicherergänzung werden immer relevanter und wichtiger – ein unterschätztes Feature.

Das kann das Google-Phone

Dass man für ein gutes Smartphone keine 600 bis 800 Euro mehr ausgeben muss, ist den meisten Nutzern mittlerweile klar. Mit dem aktuellen Angebot des Smarthome-Händlers tink bekommst du jetzt für 349 Euro ein Top-Handy, bei dem du kaum Abstriche machen musst. Denn hier bekommst du ein Smartphone mit einem schnellen Prozessor, einem starken Kamera-Setup, einem brillanten Display, einer langen Akkulaufzeit sowie den exklusiven Vorteilen eines Google-Smartphones. Aber dazu später mehr.

Was steckt nun drin im Google-Phone, das erst vor wenigen Monaten auf den Markt kam? Der Google Tensor Chip bringt dich zusammen mit 6 GB Arbeitsspeicher zuverlässig und ruckelfrei durch den Tag. Das Display ist mit 6,1 Zoll groß genug für Videos, Games oder Serien und handlich genug, um es einhändig zu bedienen. Es bietet eine hohe FHD+-Auflösung und ermöglicht hohe Kontraste dank OLED-Technik. Der Akku liefert zudem eine lange Laufzeit von über 24 Stunden und macht dich dadurch Tag und Nacht unabhängig von einer Steckdose. Was die Kamera betrifft, steht dir eine 12,2-MP-Hauptkamera für hochauflösende Fotos zur Verfügung sowie eine Ultraweitwinkelkamera (12 MP) für weitläufige Motive. Die Frontkamera löst mit 8 MP auf.

Das macht Google-Handys wie das Pixel 6a so besonders

Ein weiterer Vorteil, den alle Google-Smartphones teilen: das Betriebssystem und das Gerät stammen aus einer Hand. Dadurch sind Soft- und Hardware perfekt aufeinander abgestimmt und ermöglichen ein hervorragendes Nutzererlebnis. Zudem bekommst du immer als Erstes die neuesten Android-Updates und auch Sicherheits-Updates garantiert der Hersteller für lange fünf Jahre.

