Google Pixel 6a für 1 Euro: Dieses Tarif-Bundle ist ein echter Preiskracher

Deal der Woche! Nur bis zum 8. Februar kommst du bei MediaMarkt in diesem Tarif-Bundle für lediglich einen Euro an das Google Pixel 6a. Der Tarif, welcher monatlich 14,99 Euro kostet, bietet dir dabei 6 GB Datenvolumen. Preislich ist der Deal rund um das Mittelklasse-Gerät, das gerade ein halbes Jahr auf dem Markt ist, erstaunlich gut.

Das Pixel 6a von Google besticht vor allem durch das 6,1 Zoll große OLED-Display mit einer Auflösung von 2.400 × 1.080 Pixeln. Die kompakte Größe sorgt dafür, dass das Handy stets gut in der Hand liegt. Verstecken muss sich der Bildschirm mit einer Pixeldichte von 431 ppi sowie einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz aber definitiv nicht. In Kombination mit den 6 GB Arbeitsspeicher sowie Googles Tensor Prozessor, bekommst du hier eine stets flüssige Benutzererfahrung geboten.

Beim Speicher des 5G-Smartphones bist du auf die verbauten 128 GB beschränkt. Ein Nachrüsten ist mangels fehlendem microSD-Kartenslot leider nicht möglich. Dafür punktet das Google Pixel 6a mit einer Akku-Kapazität von 4.410 mAh. Damit solltest du auch bei langen Surf-Sessions problemlos durch den Alltag kommen. Gefunkt wird bei dem Handy selbstverständlich über WLAN sowie Bluetooth 5.2. Dank der NFC-Unterstützung ist mobiles Zahlen ebenfalls möglich.

Google Pixel 6a Software Android 12 Prozessor Google Tensor Display 6,1 Zoll, 2.400 x 1.080 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 4.410 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Strahlwasser (Wasserhahn)) Gewicht 178 g Farbe Schwarz, Weiß, Grün Einführungspreis 459 € Marktstart Juli 2022

Hobbyfotografen knipsen mit dem Google Pixel 6a bei der Hauptkamera mit 12 Megapixeln, welche von einer Ultraweitwinkel-Kamera, ebenfalls mit 12 MP, unterstützt wird. Die Frontkamera für Selfies kommt immerhin noch auf 8 MP. Besonders cool: Das Smartphone ist nach IP67 staub- und wasserdicht, wodurch du dir im Regen keine Sorgen um dein Gerät machen musst. Der Preis von nur einem Euro, zuzüglich Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro, ist dabei offensichtlich ein Top-Deal für das Pixel 6a. Bei MediaMarkt zahlst du einzeln nämlich bereits 346 Euro für das Handy.

→ Hier geht’s zum Deal mit Tarif

Großes Sparpotenzial: Das steckt im Angebot

Doch wie sieht es mit dem Tarif zum Pixel 6a aus? Für 14,99 Euro im Monat bekommst du beim O 2 Blue All-in S Tarif 6 GB monatliches Datenvolumen geboten. Gesurft wird dabei mit einer Bandbreite von bis zu 50 Mbit/s. Dank der Allnet-Flat telefonierst und simst du kostenfrei in alle deutschen Netze, EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Hinzu kommen jedoch noch einmalige Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro.

Dennoch handelt es sich bei dem Tarif-Bundle um einen guten Deal. Über die Mindestvertragslaufzeit kommst du so nämlich auf Gesamtkosten in Höhe von rund 405 Euro. Wenn du dir diesen Tarif und ein Google Pixel 6a bei MediaMarkt einzeln holst, zahlst du hingegen über 745 Euro. Das ist eine Ersparnis von 340 Euro! Selbst wenn du den MediaMarkt Geschenk-Coupon in Höhe von 250 Euro einberechnest – den bekommst du, wenn du den Tarif einzeln buchst – sparst du beim Pixel-6a-Bundle immer noch 90 Euro.