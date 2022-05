Top-Deal! Google Pixel 6 im Telekom-Tarif für 20 Euro – bei 1 Euro Einmalzahlung

Mit dem Pixel 6 von Google erhältst du hier ein Smartphone, das viel Flaggschiff verspricht, einiges davon hält und dennoch vergleichsweise preiswert zu haben ist. Bei Saturn wird das Handy aktuell mit dem Tarif „green LTE 6GB Telekom“ angeboten. Dabei sind die 6 GB zwar namensgebend für den Tarif. Tatsächlich erhältst du dank einer aktuellen Aktion aber sogar 10 GB zum Verbrauchen.

Pixel 6 mit Telekom-Tarif für 20 Euro – keine Falle bei der Einmalzahlung

Monatlich kostet das Paket 19,99 Euro – allerdings nur während der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Danach wird’s teurer (26,99 Euro), sodass du die Kündigungsfrist im Auge behalten solltest. Auch bei der Einmalzahlung wird nicht getrickst. Das Handy kostet einen symbolischen Euro. Für den Tarifanschluss werden übliche 39,99 Euro und für den Versand nochmals 3,95 Euro berechnet.

So landen wir insgesamt bei 523,70 Euro über zwei Jahre gerechnet. Schauen wir uns an, was das Handy aktuell ohne Vertragsbindung kostet, ist schnell klar: In diesem Deal ist das Handy mit Tarif günstiger als ohne. Denn unter 550 Euro ging bislang wenig bis nichts beim Google Pixel 6. Aktuell ist es etwa bei Saturn zwar reduziert, kostet aber weiterhin 555 Euro. Einige Marketplace- oder eBay-Händler bieten Einzelstücke auch für ein paar Groschen weniger an.

Google Pixel 6 Software Android 12 Prozessor Google Tensor Display 6,4 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.600 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 207 g Farbe Schwarz, Orange, Türkis Einführungspreis 649 € Marktstart Oktober 2021

Zum Tarif noch ein, zwei wichtige Infos: es gibt keine SMS-Flatrate, die Allnet-Flat bezieht sich nur aufs Telefonieren. Außerdem ist der Tarif, der von mobilcom-debitel und nicht von der Telekom selbst angeboten wird, bei der Netzverfügbarkeit im Vergleich zu den originalen Telekom-Tarifen etwas eingeschränkt. Will heißen: Du kannst hier noch nicht auf das 5G-Netz zugreifen und bei der maximalen Download-Geschwindigkeit ist bei 25 MBit/s Schluss. Eine ausreichende Geschwindigkeit für alles, was unterwegs anfällt – vom Chatten bis zum Streamen. Allerdings nominell deutlich weniger, als die 300 Mbit/s, mit denen die Telekom bei ihren eigenen Tarifen wirbt. Zum Vergleich: Dafür kostet das Pixel 6 beim Bonner Netzbetreiber selbst auch das Dreifache: Hier werden 60 Euro pro Monat mit einem 6-GB-Tarif veranschlagt. Bei höherer Einmalzahlung.