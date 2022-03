Google Pixel 6 knackt erstmals diese Preisgrenze – Angebot gilt nur für einen Tag

Im Tagesdeal am Freitag ist ein interessantes und spannendes Android-Smartphone zum Bestpreis erhältlich – das Google Pixel 6. Bei Saturn und MediaMarkt folgt das Flaggschiff auf den gesplitteten Küchen-Deal mit Kitchenaid (MediaMarkt) und Kaffeevollautomat (Saturn) vom Donnerstag. Der Pixel-6-Deal gilt von 9 Uhr bis 9 Uhr – endet also am Samstagmorgen wieder.

Nur für 24 Stunden: Google Pixel 6 zum Top-Preis

Das Google Pixel 6 kostet bei Saturn und bei MediaMarkt im Angebotszeitraum nur 599 Euro. Das ist der bisherige Bestpreis für das erst Ende 2021 vorgestellte Smartphone. Der Rabatt für das preisstabile Gerät ist im Vergleich zur Markteinführung (649 Euro) zwar nicht extrem – aber dennoch bemerkenswert. Zuletzt kostete das Pixel 6 im Sonderangebot noch 619 Euro. Jetzt knackt das Handy also erstmals die 600-Euro-Marke nach unten.

Bei dem Google-Phone handelt es sich um ein Smartphone-Paket mit Innovationsanspruch. Google verspricht lang anhaltende Sicherheits- und immer wieder auch Funktionsupdates. Da hier Hard- und Software optimal aufeinander abgestimmt sind, ähneln die Pixel-Smartphones von der Herangehensweise Apples iPhone. Im Pixel 6 wurden neue Android-Funktionen wie eine Simultanübersetzung im Chat eingeführt – bislang noch einzigartig auf dem Markt. Ebenfalls ist das Pixel 6 das erste Google-Smartphone, das auf einen eigenen, exklusiven Prozessor, Google Tensor, setzt. Der verspricht einerseits eine idealtypische Performance und soll andererseits für extreme Datensicherheit auf dem Pixel 6 sorgen (Testbericht lesen).

128 GB Speicher, alle Farben im Angebot

Verkauft wird das Pixel 6 in der Standard-Konfiguration mit 128 GB Speicherplatz. Anders als bei jüngsten Aktionen gilt der Angebotspreis nun durch die Bank für alle Farben. Diese hat Google mit eigenartigen, aber hinweisenden Begriffen getarnt – Stormy Black (Schwarz/Grau), Sorta Seafoam (helles Grün) und Kinda Coral (Koralle/Rötlich). Alle Farbversionen kosten 619 Euro (bis Samstag, 12.3., 9 Uhr).

Auch im Tarifeshop von Saturn ist das Pixel 6 erhältlich, hier kannst du das Smartphone in Verbindung mit Tarifen in allen Netzen zusammenstellen.

Tagesangebote bei MediaMarkt und Saturn

Vom 8. bis zum 9. März gab es im MediaMarkt-Tagesangebot ein iPhone 12 zum Sonderpreis zu kaufen, danach folgte der Deal zu einem edlen Asus-Notebook und danach die angesprochenen Küchen-Angebote. Der 24-Stunden-Deal zum iPhone 12 (64 GB) war dabei nur der Startschuss zur neuen Angebote-Serie von MediaMarkt, später folgte dann auch Saturn. Demnach gibt es hier regelmäßig Tagesangebote von 9 Uhr bis 9 Uhr. Neben Smartphones könnten daher auch Fernseher, Konsolen, Haushaltsgeräte oder Smart-Home-Sets kurzzeitig radikal reduziert werden. Wie üblich gilt bei solchen Aktionen die Floskel „Solange der Vorrat reicht“. Niemand sagt jedoch, wie groß der Vorrat ist. Somit droht unter Umständen rasche Ausverkauf-Gefahr.

