Pixel 6 für einmalig 1 Euro – drei Tarife zur Auswahl

Das neue Google-Smartphone gibt es bei der O2-Tochter blau.de jetzt im Angebot. Zur Auswahl steht es in allen drei Farbvarianten – jene mit den interessanten Namen „Stormy Black“ (Schwarz/Dunkelgrau), „Sorta Seafoam“ (Hellgrün) und „Kinda Coral“ (rötlich/lachsfarben). Dazu gibt es das Gerät in drei Tarif-Konfigurationen, die alle eine Allnet-Flat beinhalten und sich in Sachen Grundgebühr und Datenvolumen unterscheiden. Egal, welchen Tarif du wählst: Das Pixel 6 kostet hier nur 1 Euro und ein Anschlusspreis wird bei Blau nicht berechnet. Immerhin, andere Anbieter stellen hierfür gerne 40 Euro in Rechnung. Für den Versand tauchen allerdings noch einmal 4,99 Euro auf der ersten Rechnung auf.

4, 10 oder 15 GB: Pixel 6 mit Allnet-Flat bei blau.de

Der Mobilfunk-Anbieter hat das Pixel 6 mit drei verschiedenen Tarif-Kombinationen im Angebot. Für 31,99 Euro pro Monat bekommst du das Google-Phone mit einem 4-GB-Tarif. Das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis hast du allerdings mit der 10-GB-Option, die zwei Euro mehr pro Monat kostet. Auf 15 GB Datenvolumen kommst du, wenn du monatlich 36,99 Euro bereit bist zu zahlen.

Insgesamt bietet die Tarif-Kombi diese Parameter:

Pixel 6 für 1 Euro

4, 10 oder 15 GB Datenvolumen

LTE mit bis zu 25 Mbit/s

Telefon-Flatrate

O2-Netz

EU-Roaming

Kein Anschlusspreis

4,99 Euro Versandkosten

Insgesamt zahlst du im 10-GB-Tarif über zwei Jahre somit 821,75 Euro. Ziehen wir die aktuellen Marktpreise des Pixel 6 – 649 Euro – ab, bleiben noch 172,75 Euro für den Tarif übrig. Die Effektivkosten liegen somit bei rund 7,20 Euro für den 10-GB-Tarif.

Noch ein Wort zum Handy: Das Pixel 6 ist Googles erstes Smartphone, das von einem eigenen Prozessor angetrieben wird. Nach dem Prinzip, das auch Apple nutzt, gestaltet Google hier also ein Gerät, bei dem Hard- und Software komplett aus einem Haus kommen und optimal aufeinander abgestimmt sind. Weiteres Argument der Pixel-Smartphones ist der lang anhaltende und regelmäßige Update-Support. Jeden Monat gibt’s Sicherheits-Aktualisierungen, alle paar Monate sind neue Software-Features dabei und pünktlich zum Release erhalten die Pixel-Handys die jeweils neue Android-Version. Ausgeliefert wird das Pixel 6 etwa mit Android 12. In unserem Testbericht erfährst du mehr über das Pixel 6.