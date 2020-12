MediaMarkt und Saturn haben einen etwas anderen Adventskalender für ihre Kunden vorbereitet. Denn hier kannst du täglich, ab dem frühen Abend ein absolutes Sonder-Angebot abstauben. Zwischen 18 und 21 Uhr kannst du zuschlagen und Produkte zu Top-Preisen ergattern.

→ Zur Saturn „Weihnachtswelt“

→ Zur Media Markt „Weihnachtswelt“

Das wohl besondere ist, das nicht jeden Tag bei Saturn und MediaMarkt die gleichen Aktionen laufen. Bei beiden täglich vorbeizuschauen lohnt sich demnach. So gab es zum Beispiel am 1. Dezember das Microsoft 365 Jahresabo bei MediaMarkt und einen Haartrockner von Dyson bei Saturn. Beides deutlich günstiger als sonst. Aber was schwelgen wir in der Vergangenheit? Heute, am Sonntagabend, gibt’s das:

Google Pixel 4a 5G zum Top-Preis

Heute zum Nikolaustag gibt es bei Saturn und MediaMarkt das gleiche spektakuläre Angebot. Das erst im Oktober erschienene Google Pixel 4a 5G gibt es in dem kurzen Zeitraum von 18 bis 21 Uhr heute für 399,06 Euro. Damit liegt der Preis deutlich, um fast 100 Euro unter der unverbindlichen Preisempfehlung von 486,40 Euro und ist ein wahres Schnäppchen.

→ Google Pixel 4a 5G bei Saturn

→ Google Pixel 4a 5G bei MediaMarkt

Andere Händler sind in der Regel noch mindestens 50 Euro teurer. Mit dem Google Pixel 4a 5G bringt Google eine Upgrade-Version des Google Pixel 4a auf den Markt. In einigen Punkten unterscheiden sich hier die beiden Geräte. Beispielsweise ist das Google Pixel 4a 5G ist zum Beispiel ein gutes Stück größer. Es misst 6,2 Zoll in der Displaydiagonalen und das OLED-Panel löst mit 1.080 x 2.340 Pixeln auf. Der kleine Bruder ist im Vergleich nur 5,81 Zoll groß. Vor allem aber unterstützt das neuere Gerät 5G-Mobilfunk.

Kaufargument bei Google-Smartphones ist ohnehin das stets aktuelle und nachhaltig aktuell gepflegte Betriebssystem. So hast du hier Android 11 ab Werk installiert, bekommst monatlich Sicherheitsupdates und – in der Mittelklasse fast einzigartig – 3 Jahre lang Android-Versions-Upgrades. Das neue Smartphone kommt mit einem Qualcomm Snapdragon 765G Prozessor, dem 6 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung stehen. Der interne Speicher bemisst 128 GB und lässt sich nicht erweitern. Per eSim kannst du das Handy auch als Dual-SIM-Gerät nutzen.

Etwas, das vielen Smartphones mittlerweile fehlt, besitzt das Google Pixel 4a 5G noch: Ein eingebauter Kopfhöreranschluss. Auch was den Fingerabdrucksensor angeht, trifft Google eine andere Entscheidung, als viele andere Hersteller. Während der Fingerabdrucksensor bei vielen inzwischen unter das Display gewandert ist, verbaut Google ihn weiterhin auf der Rückseite des Gerätes.

Im Test konnte die Kamera des Smartphones überzeugen. Mit zwei Objektiven kannst du mit dem Smartphone deine Umgebung fotografieren. Die Hauptkamera, als auch die Ultra-Weitwinkel-Linse verfügen hierbei über 12 Megapixel. Die eingebaute Frontkamera löst mit 8,3 Megapixeln.

