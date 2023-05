Google-Neuheit Pixel 7a – Starkes Handy mit 64-MP-Kamera ab sofort erhältlich

Nachdem sich das Pixel 6a bereits äußerst großer Beliebtheit erfreuen konnte – immerhin belegt das Google-Handy immer noch den fünften Platz in unserem Leser Ranking – ist der Hersteller nun mit einem Nachfolger an den Start gegangen. Das Pixel 7a ist auf dem Markt und könnte diesen bald im Sturm erobern. Denn auch hier wird dir wieder ein hochwertiges Smartphone zum verhältnismäßig kleinen Preis von 509 Euro geboten. Aktuell kannst du bei MediaMarkt zusätzlich zum Handy sogar noch gratis Bluetooth-Kopfhörer abgreifen. Alle Details zu dem neuen Google-Gerät gibt es in diesem Artikel.

Pixel 7a – Googles neustes Smartphone im Überblick

Doch was zeichnet das neue Pixel 7a aus? Wie bei allen Google-Handys bekommst du hier pures Android samt Pixel-spezifischen Funktionen geboten. Hard- und Software sind perfekt aufeinander abgestimmt und garantieren eine tolle Nutzererfahrung. Dazu trägt ebenso der verbaute Google Tensor G2 Prozessor mit 8 GB Arbeitsspeicher bei. Dieser wurde auch schon im Pixel 7 Pro eingesetzt und konnte uns im Test mit einer ordentlichen Leistung im Alltag überzeugen. Ebenfalls überzeugen kann das 6,1 Zoll große OLED-Display. Dieses bietet dir eine Pixeldichte von 429 ppi sowie eine Bildwiederholrate von bis zu 90 Hz. Gleichzeitig liegt das Pixel 7a durch die kompakte Größe äußerst komfortabel in der Hand.

Ein weiteres Highlight beim Pixel 7a ist auf jeden Fall der Akku. Dieser kommt auf eine Kapazität von 4.385 mAh, soll laut Google mehr als 24 Stunden durchhalten und dich somit locker durch den Tag bringen. Über den Extrem-Energiesparmodus kann das Ganze sogar noch auf die Spitze getrieben werden. Dann soll der Akku dein Smartphone nämlich bis zu drei Tage lang mit Power versorgen. Beim Speicher setzt Google hingegen leider nur auf 128 GB. Abgerundet wird das gute Gesamtpaket jedoch mit einer 64-Megapixel-Hauptkamera, die für exzellente Fotos sorgen und es durchaus mit Flaggschiff-Kameras aufnehmen können soll. Auch auf Software-Seite weiß das Smartphone wieder zu überzeugen. Über diverse Optimierungs-Funktionen sehen nämlich selbst ältere Bilder plötzlich deutlich besser aus. Hobbyfotografen werden mit dem Pixel 7a also definitiv ihren Spaß haben.

Pixel 7a in Schwarz Quelle: Google Pixel 7a in Blau Quelle: Google Pixel 7a in Weiß Quelle: Google

Das Pixel 7a ist bei MediaMarkt zum Verkaufsstart für 509 Euro erhältlich. Dabei hast du die Wahl zwischen drei verschiedenen Farben. Besonders cool: Wenn du dir das neue Pixel 7a bis zum 22. Mai (23:59 Uhr) schnappst, bekommst du die Google Pixel Buds A-Series Kopfhörer (99 Euro UVP) umsonst dazu! Von einem guten Sound, über eine fünfstündige Akku-Laufzeit bis hin zu einer passiven Geräuschunterdrückung – Die Bluetooth-Kopfhörer wissen zu überzeugen und können sich als Gratis-Extra sehen lassen. Die Pixel Buds A-Series kannst du frühstens 14 Tage nach dem Kauf einfach auf dieser Seite beantragen.

→ Das neue Pixel 7a für 509 Euro

Weitere coole neue Google-Produkte

Neben dem Pixel 7a Smartphone ist mit dem Pixel Tablet ab 679 Euro ein weiteres neues Google-Produkt an den Start gegangen – wenn auch zunächst nur in den Vorverkauf. Das neue Tablet ist ebenfalls mit dem Google Tensor G2 Prozessor ausgestattet, welcher hier von 8 GB Arbeitsspeicher unterstützt wird. Gemeinsam mit der Google KI soll dir so eine stets flüssige Nutzererfahrung geboten werden – egal, ob du das Gerät zum Streamen, für Videoanrufe oder zum Surfen verwendest. Damit du dabei auch stets alles erkennst, setzt Google auf einen 11-Zoll-großen Touchscreen. Das Gerät verfügt über 128 GB Speicherplatz. Ein weiteres Highlight ist das mitgelieferte Ladedock mit Lautsprecher. So lädst du dein Pixel Tablet nicht nur, sondern wertest gleichzeitig ebenfalls den Sound ungemein auf.

Aktuell kannst du das Google Pixel Tablet – sobald es wieder verfügbar ist – ab 679 Euro vorbestellen. Der offizielle Verkaufsstart folgt dann am 20. Juni. An dem Tag startet auch der Vorverkauf des neuen Google Pixel Fold – einem coolen Falt-Handy des Herstellers. Für mehr Informationen zu allen neuen Google-Geräten rund um das Pixel 7a lohnt sich daher auf jeden Fall ein Blick auf die Aktionsseite bei MediaMarkt.

→ Google Pixel Tablet ab 679 Euro