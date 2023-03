Google Days mit starken Rabatten: MediaMarkt verschleudert smarte Speaker, Displays und mehr

Im Rahmen der MediaMarkt Google Days, die noch bis zum 9. März (16 Uhr) laufen, sind sämtliche Produkte des Herstellers rabattiert. Darunter finden sich Angebote zur Google Pixel 7 Reihe, der Pixel Watch, In-Ear-Kopfhörer, Chromecast, Chromebooks und mehr. Wir schauen uns hier jedoch vorerst die Angebote rund um Googles Nest Mini (Smart Speaker) und das smarte Display Google Nest Hub (2. Gen.) an. So gut sind die Deals der Aktion.

Nest Hub: Smartes Display über 50 Prozent reduziert

Ein weiteres starkes Angebot gibt’s aktuell bei MediaMarkt für das Smart Display Google Nest Hub (2. Gen.). Denn der intelligente Bildschirm mit Lautsprecher ist hier nun ebenfalls zum halben Preis zu haben. Statt normalerweise 99,99 Euro zahlst du jetzt nur noch 48 Euro. Das smarte Display kann dir als Zentrale in deinem Smart Home dienen – du kannst es aber auch etwa nur als smarten Helfer in der Küche oder als Wecker auf dem Nachttisch nutzen.

Hiermit streamst du Videos, lässt dir Rezepte anzeigen, steuerst deine vernetzten Geräte oder lässt dir Termine, Notizen und das Wetter anzeigen. Mithilfe des Gute-Nacht-Dashboards kannst du das smarte Display auch als Tageslichtwecker nutzen, der dich morgens sanft aus dem Schlaf holt. Der praktische Alltagshelfer mit Display und Lautsprecher ist zwar laut Preisvergleich bei MediaMarkt nicht am preiswertesten, aber der nächst günstigste Anbieter (eBay) ist – wie im Preisvergleich zu sehen – auch nur ein paar Cent günstiger. Außerdem steht hier dabei, dass nur noch wenige Produkte verfügbar sind.

Google Nest Mini: Smart Speaker zum halben Preis

Googles Nest Mini (2. Gen.) ist der kleinste Smart Speaker des Herstellers. Daher kannst du ihn unscheinbar in einem oder mehreren Räumen platzieren und so den Google Assistant überall nutzen. Starte deine Lieblings-Playlist, frage nach dem Wetterbericht oder deinen aktuellen Terminen. Verbunden mit deinen Smart-Home-Geräten kannst du auch etwa Licht oder Heizung bequem per Sprachbefehl steuern.

Den Smart Speaker kannst du dir in Kreide (Weiß) oder Carbon (Grau) zulegen – aktuell sind beide Varianten bei MediaMarkt 50 Prozent reduziert und somit für nur noch 29 statt 59 Euro erhältlich. Das ist allerdings nicht der günstigste Preis. Noch weniger zahlst du aktuell bei einzelnen eBay-Händlern (gut 25 Euro). Möchtest du etwas mehr Klangqualität und Lautstärke, lohnt sich auch ein Blick auf den Google Nest Audio Smart Speaker. Der ist bei MediaMarkt jetzt von 99,99 auf 82,99 Euro heruntergesetzt.

Übrigens: Auch die MediaMarkt Tarifwelt hat einige gute Angebote, wie etwa zum Google Pixel 7 mit Tarif im Sale. Darüber hinaus lohnen sich auch viele weitere Deals der Google Days – schau doch einfach mal vorbei.