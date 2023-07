Google Days bei MediaMarkt: Starke Smartphone-Deals & cooles Gewinnspiel

Google Pixel ist der offizielle Sponsor der deutschen Frauen-Nationalmannschaft und passend zur aktuell laufenden Fußball-WM kannst du dir bei MediaMarkt bis zum 8. August tolle Deals rund um die starken Geräte der Marke sichern. Selbstverständlich kommst du dadurch auch günstiger an die beliebten Google Pixel Smartphones, wie etwa das Pixel 6a für nur noch 339 Euro (26 Prozent Rabatt). Zusätzlich gibt es ebenfalls noch ein spannendes Gewinnspiel, bei dem du ein signiertes Trikot ergattern kannst. Alle Infos zu den Google Days gibt es hier.

Google Pixel Smartphones bis zu 26 Prozent billiger: Diese Handy-Deals lohnen sich

Doch welche Google Pixel Smartphones kannst du dir im Rahmen der Aktion überhaupt günstig sichern? Allen voran lohnt sich natürlich ein Blick auf die Pixel 7 Reihe. Das Pixel 7 mit 128 GB Speicherplatz bekommst du so immerhin 11 Prozent günstiger für nur noch 575 Euro, während die Pro-Variante mit 769 Euro zu Buche schlägt (14 Prozent Rabatt). Bei allen Modellen der 7er-Reihe kannst du zusätzlich noch von einem Bonus in Höhe von 100 Euro profitieren, wenn du dein altes Smartphone eintauschst. Diese Summe gibt’s nämlich als Ankaufprämie on top zum ermittelten Gerätewert für dein Altgerät. Hiervon kannst du übrigens auch beim Pixel 7a für 489 Euro Gebrauch machen.

Den größten Rabatt gibt es hingegen beim Google Pixel 6a. Hier sparst du aktuell nämlich satte 26 Prozent, wodurch auf der Rechnung nur noch 339 Euro stehen. Das Smartphone punktet dabei mit einer soliden Grundausstattung, inklusive Google Tensor Prozessor sowie einem ordentlichen Kamerasystem. Wie bei allen Google Handys kann sich zusätzlich auch die flüssige Nutzererfahrung absolut sehen lassen – hier stammen Soft- und Hardware nämlich aus einem Haus und sind perfekt aufeinander abgestimmt. In unserem Test konnte uns darüber hinaus ebenso die tolle Handhabung rund um das kompakte 6,1 Zoll OLED-Displays überzeugen.

→ Pixel 6a für 339 Euro bei MediaMarkt

Cooles Gewinnspiel: Sichere dir eines von acht signierten Trikots

Für alle Fußballfans gibt es obendrein noch ein cooles Gewinnspiel im Rahmen der Google Days: Beim Kauf eines Google Pixel Geräts aus der Aktion, kannst du nämlich ein signiertes Trikot der Frauen-Nationalmannschaft gewinnen! Dafür musst du dich einfach nur bis zum 8. August auf dieser Aktionsseite für das Gewinnspiel anmelden. Anschließend hast du die Chance, eins der acht signierten Trikots zu ergattern.