Seltenes Schnäppchen: Google Chromecast Ultra für 60 Euro im Angebot

Der Google Chromecast Ultra, also die 4K-Version des HDMI-Sticks, welcher smarte Funktionen auf jeden Fernseher bringt, kostet normalerweise stabil rund 75 Euro. Der Streaming-Stick ist sehr preisstabil und weicht normalerweise nur knapp von seinem Ursprungspreis von 79 Euro ab. Jetzt bietet Saturn den Stick aber deutlich günstiger – für 59 Euro – an. Ein seltenes Angebot und wir zeigen, was es taugt.

Chromecast Ultra im Angebot

Während es zum ärgsten Konkurrenten, dem Fire TV Stick 4K von Amazon, regelmäßig Angebote gibt, in denen der HDMI-Stick teilweise um die Hälfte reduziert ist, suchen wir solche Angebote für den Chromecast von Google meist vergebens. Jetzt senkt Saturn den Preis für den Chromecast Ultra von 79 Euro auf 59 Euro. Aktueller Bestpreis, der derzeit nur von der Handelsschwester MediaMarkt mitgetragen wird. Bei der Händler-Wahl hast du also die Qual der Wahl zwischen Rot und Schwarz-Orange.

→ Zum Chromecast-Ultra-Angebot bei Saturn

→ Zum Chromecast-Ultra-Angebot bei MediaMarkt

Die Shops der beiden verwandten Händler sehen sich mittlerweile recht ähnlich. Das ist auch einer der Gründe für das Angebot zu dem Streaming-Stick. Saturn hat seinem Online-Shop unlängst einen Relaunch spendiert und Design sowie Benutzerführung an die von MediaMarkt etablierte Form angepasst.

Was der Chromecast Ultra kann und was ihn vom Fire TV Stick 4K unterscheidet, zeigen wir dir in einem separaten Artikel, dem großen Chromecast-Fire-TV-Stick-Vergleich. Zusammen mit einem passenden Controller kannst du den Stick auch für Googles Spiele-Streamingdienst Stadia nutzen.

Weitere Angebote beim Shop-Relaunch von Saturn

Die Angebotsserie zum Online-Shop-Relaunch bei Saturn läuft nur noch bis Montag, 24. August. Neben dem Chromecast Ultra sind hier auch noch zahlreiche weitere Deals zu machen: Zum Beispiel einige Notebooks von Microsoft, Asus, Lenovo und Apple, Sony-Kopfhörer mit Active Noise-Cancelling oder ein Samsung-Fernseher aus der 2020er-Serie mit 50 Zoll Bildschirmdiagonale für unter 500 Euro.

Außerdem läuft auch noch die WSV-Aktion bei MediaMarkt mit einigen Angeboten und bis zu 300 Euro Direktabzug bei Fernsehern.

