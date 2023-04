Gigabit-Tarif für 39,99 Euro startet: High-Speed-Internet 240 Euro günstiger

Insbesondere größere Haushalte profitieren von einem Gigabit-Anschluss mit einer Downloadgeschwindigkeit von bis zu 1.000 MBit/s. Denn damit bleibt die Surfgeschwindigkeit oder Qualität beim Streamen konstant hoch – selbst wenn mehrere Bewohner gleichzeitig intensiv das Internet nutzen. Auch größere Downloads sind im Nu erledigt und dank 50 MBit/s Uploadrate lohnt sich der Tarif auch für alle, die selbst Videos streamen oder regelmäßig große Dateien hochladen. Im Tarif O 2 my Home XXL verbindest du dich per Kabel-Anschluss mit dem Internet und kommst jetzt pro Monat dauerhaft 10 Euro günstiger an den Tarif.

10 Euro Rabatt jeden Monat: Gigabit-Anschluss für unter 40 Euro

Statt normalerweise 49,99 Euro kostet dich der O 2 my Home XXL jetzt nur noch 39,99 Euro. Damit sparst du über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten 240 Euro, wodurch der Tarif richtig preiswert wird. Vor allem, weil die Tarifkosten auch danach nicht steigen. Zusätzlich wird einmalig ein Anschlusspreis von 49,99 Euro fällig. Falls du auch einen Festnetz-Anschluss nutzen möchtest: Bei dem Tarif ist ebenfalls eine Telefon-Flat in das deutsche Mobilfunk- und Festnetz enthalten. Da du auf einen Kabel-Anschluss angewiesen bist, solltest du jedoch vorab hierüber überprüfen, ob der Tarif an deiner Adresse verfügbar ist.

Mobilfunktarif oder TV-Option hinzufügen: Diese Kombis lohnen sich

Solltest du zusätzlich noch auf der Suche nach einem Mobilfunktarif für unterwegs sein, lohnt sich aktuell auch hier in Kombination ein Blick drauf. Denn: Schließt du zusätzlich zum Gigabit-Tarif auch noch einen Mobilfunktarif bei O 2 ab, sparst du dir hierbei 50 Prozent der Kosten. Für 4,99 Euro im Monat mietest du dir außerdem mit der AVM FRITZ!Box 6660 einen passenden Router oder für 8,99 Euro eine AVM FRITZ!Box 6690. Du kannst aber je nachdem auch deinen vorhandenen Router weiter nutzen. So bleiben die monatlichen Kosten für dich geringer.

Bei Bedarf bietet O 2 dir weiterhin die Möglichkeit, den Tarif durch verschiedene TV-Optionen zu erweitern. So kannst du dir etwa für einen monatlichen Aufpreis von 4,99 Euro das Paket O 2 TV M dazu bestellen und über 130 TV-Sender in HD-Qualität streamen. Dabei schaust du deine Lieblingssendungen auf bis zu vier Geräten gleichzeitig auf TV, Smartphone oder Tablet.