Gigabit-Anschluss für weniger als 30 Euro: High-Speed-Internet im Sommer-Angebot

Der O₂ Geburtstagstarif O₂ my Home XXL bietet eine extra hohe Download-Geschwindigkeit von einem Gigabit pro Sekunde (1.000 MBit/s) und eine ebenfalls hohe Upload-Rate von 50 MBit/s. Somit hast du selbst in großen Haushalten oder Unternehmen mit mehreren parallelen Internet-Nutzern stets eine hohe Surf-Geschwindigkeit.

Gigabit-Tarif bei O2: Dann lohnt er sich für dich

Der Tarif lohnt sich darüber hinaus für Nutzer, die regelmäßig große Dateien – etwa aus dem Home-Office – hochladen müssen oder weil sie beispielsweise große Videos veröffentlichen beziehungsweise in 4K live streamen. Da der Tarif aktuell jedoch sogar günstiger ist, als der nächstgrößere O₂-Tarif mit 250 MBit/s, bietet er insgesamt ein top Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zusätzlich ist in dem schnellsten Internettarif von O₂ wie üblich auch eine Telefon-Flat ins deutsche Festnetz enthalten. Wichtig: Der schnelle Gigabit-Tarif lässt sich nur via Kabel oder Glasfaser nutzen, nicht mit DSL. Ob eins von beidem bei dir zu Hause verfügbar ist, lässt sich jedoch schnell mit nur wenigen Klicks bei O₂ herausfinden.

Der O₂-Tarif kostet dich derzeit monatlich nur 29,99 Euro und ist damit um mehr als die Hälfte günstiger als außerhalb der Geburtstagsangebote (Normalpreis: 79,99 Euro). Das gilt jedoch via Kabel nur für die ersten 12 Monate, ab dem 13. Monat zahlst du dann 39,99 Euro – und damit immer noch weniger als die Hälfte. Nutzt du einen Glasfaser-Anschluss für den Tarif, sind die Kosten nur in den ersten 6 Monaten auf 29,99 Euro gesenkt. Der Anschlusspreis von 69,99 Euro entfällt in beiden Fällen. Die Mindestlaufzeit beträgt wie gewöhnlich 24 Monate.

Rechnen wir die Kosten für den Gigabit-Tarif einmal auf die Gesamtkosten der 24 Monate zusammen, kommst du auf insgesamt 34,99 Euro im Monat. Das ist immer noch ein guter Deal – insbesondere, wenn wir uns zum Vergleich einmal den nächstgrößeren Tarif mit 250 MBit/s anschauen. Denn: Hierfür zahlst du in den ersten 12 Monaten bereits 34,99 Euro und ab dem 13. Monat dann 44,99 Euro. Ein einmaliger Anschlusspreis in Höhe von 34,99 Euro ist hierbei ebenfalls fällig.

Für einige Nutzer ebenfalls interessant: Auf Wunsch kannst du zum O₂ my Home XXL noch den Router „AVM Fritz!Box 6660 Cable“ dazumieten. Hierbei kommen weitere Kosten von 4,99 Euro im Monat als „Miete“ dazu.