Genialer Deal: Amazon haut Pixel 6a zum Bestpreis raus

Neben Samsung erfreut sich Google mittlerweile immer mehr Beliebtheit als Hersteller von Android-Smartphones. Kein Wunder: Hier kommen Hard- und Software immerhin aus demselben Haus, was eine optimale Abstimmung sowie eine tolle Nutzererfahrung garantiert. Beim Pixel 6a werden diese Vorteile in einem kompakten Design verpackt. Hinzu kommt hierbei noch ein tolles Kamerasystem sowie eine starke Akkulaufzeit. Und das Beste: Bei Amazon gibt’s das Handy jetzt satte 34 Prozent billiger! Dadurch zahlst du nur noch rund 302 Euro für das Google-Gerät.

Dass es sich hierbei um das Gerät aus dem Vorjahr handelt – das 7a ist mittlerweile auch schon auf dem Markt – macht den Deal nicht schlechter. Da Google mit langen Updates und nachhaltiger Modellpflege auftritt, ist das Pixel 6a noch lange nicht beim alten Eisen, sondern ein top-modernes Smartphone.

Google Pixel 6a – Preis-Leistungs-Tipp mit vielen Vorteilen

Für rund 302 Euro wird dir mit dem Pixel 6a ein tolles Mittelklasse-Handy geboten. Der erste Vorteil, der dabei wortwörtlich ins Auge sticht, ist die kompakte Größe des Google-Geräts. Mit seinem 6,1 Zoll großen OLED-Display liegt das Pixel 6a wirklich hervorragend gut in der Hand und punktet mit einer komfortablen Steuerung. Technisch weiß der Bildschirm dabei mit einer Pixeldichte von 431 ppi ebenfalls zu überzeugen. Die Bildwiederholfrequenz beträgt jedoch nur 60 Hz, wodurch rasche Bewegungen im Vergleich mit 120-Hz-Displays unscharf wirken können. Gleichzeitig macht sich dies bei der alltäglichen Nutzung fürs Surfen und Telefonieren aber kaum bemerkbar.

Google Pixel 6a Software Android 12 Prozessor Google Tensor Display 6,1 Zoll, 2.400 x 1.080 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 4.410 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Strahlwasser (Wasserhahn)) Gewicht 178 g Farbe Schwarz, Weiß, Grün Einführungspreis 459 € Marktstart Juli 2022

Unter dem Display schlummert ein 4.410-mAh-Akku, der in unserem Test locker einen Tag durchhalten und dabei sogar das teurere Pixel 6 Pro in den Schatten stellen konnte. Für ordentlich Leistung sorgt gleichzeitig der Google Tensor Prozessor mit 6 GB Arbeitsspeicher. Hierbei macht sich auch der wohl größte Pluspunkt aller Google-Handys bemerkbar: Soft- und Hardware sind hier nämlich perfekt aufeinander abgestimmt, was für eine tolle Nutzererfahrung im Alltag sorgt.

Hobbyfotografen sollten sich währenddessen keinesfalls von den 12 MP der Weitwinkelkamera abschrecken lassen. In Kombination mit dem digitalen Zoom überzeugte das Kamerasystem in unserem Test nämlich dennoch und sorgte so für schicke Schnappschüsse. Lediglich die verbauten 128 GB Speicherplatz könnten für manch einen passionierten Fotografen zu gering ausfallen. Dafür punktet das Pixel 6a mit vielen weiteren Vorteilen wie dem Schutz gegen Wasser nach IP67 sowie 5G und NFC für mobiles Zahlen.

Preis-Check: So gut ist der Amazon-Deal

Abschließend werfen wir natürlich noch einen Blick auf das Preisschild. Bei Amazon bekommst du das Pixel 6a momentan für 301,68 Euro. Dies ist nicht nur ein Rabatt von 34 Prozent auf den UVP, sondern auch das aktuell beste Angebot im Netz. Selbst dem Blick auf den Preisverlauf hält dieser Deal stand. Der Angebotspreis von rund 302 Euro wurde zwar Anfang des Jahres einmal unterboten, seitdem gab es aber kein besseres Angebot mehr rund um das Google Pixel 6a.

