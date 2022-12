Genial: Diese beiden absoluten High-End-Kameras können sich dank Cashback jetzt lohnen

In Zeiten, in denen Smartphone-Kameras immer leistungsstärker werden, müssen Kameras mit zahlreichen Funktionen glänzen, um die Konkurrenz auszustechen. Leider bedeutet dies häufig, dass insbesondere High-End-Kameras für Profis und ambitionierte Hobbyfotografen teuer werden. Aktuell kannst du dir High-End-Kameras dank einer Weihnachts-Cashback-Aktion von Canon günstiger sichern. Was „günstiger“ in diesem Fall heißt, verraten wir im Artikel.

High-End-Kameras deutlich günstiger sichern: Satten Cashback-Betrag kassieren

Wer bis einschließlich 31.12.2022 ein Aktionsgerät bei einem teilnehmenden Händler erwirbt, kann sich hohe Cashback-Beträge sichern. Dabei gilt die Cashback-Aktion keineswegs nur für Kameras, sondern auch für die dazugehörigen Objektive. Möchtest du dir also ein neues Set aus Kamera und vielfältigen Objektiven zulegen, kannst du an allen Komponenten deiner Ausrüstung sparen. Nach deinem Kauf musst du dein Aktionsgerät bis einschließlich 31.01.2023 hier registrieren. Besonders spannend ist der Preisvorteil bei den Systemkameras CANON EOS R5 sowie CANON EOS R6. Beide High-End-Kameras bieten dir dank der WLAN-Funktion über die Camera Connect App flexible Steuermöglichkeiten, auf die du sowohl per Smartphone als auch Tablet zurückgreifen kannst. Während sich die R6 ideal Tipp für anspruchsvolle Hobbyfotografen anbietet, wartet die R5 mit Features auf, die Profis schätzen.

CANON EOS R5 – High-End-Kamera für Profis

Die Canon EOS R5 liefert, was sich Profis von einer High-End-Kamera versprechen. Sie bietet sowohl 45-Megapixel für Fotos an und erstellt 8K-RAW-Videos. Dank des mechanischen Verschlusses der Kamera kannst du bis zu 12 Bilder pro Sekunde aufnehmen. Du musst dich also nicht sorgen, den entscheidenden Moment zu verpassen. In den erstellten Videos wartet sie mit einer 8K-Auflösung mit 30 Bildern auf, die du dir unkompliziert als einzelne Frames ausgeben lassen kannst. Jeder einzelne Frame lässt sich somit wie ein Foto verwenden. Als Sensor wird dir ein Vollformat-Sensor des Typs CMOS mit einem ISO-Bereich von 100-51.200 geboten. Die Bilder werden direkt im integrierten Prozessor der High-End-Kamera verarbeitet, dem DIGIC X Prozessor von Canon.

Canon EOS R5 Vollformat Systemkamera ohne Objektiv

Für die optimale Ausrichtung auf dein Motiv sorgen die 5.940 Autofokus-Messfelder, die über den Bildbereich der Kamera verteilt liegen. Dahinter steckt das gleiche System, das ursprünglich für die Top-DSL von Canon, der EOS 1D X Mark III entwickelt wurde. Ähnlich hoch sind somit die Erwartungen, die du an das System EOS ITR AF X knüpfen darfst. Laut Canon handelt es sich bei der R5 um die erste EOS-Kamera mit kamerainterner elektronischer 5-Achsen-Bildstabilisierung. Eine optische Bildstabilisierung kannst du über OIS in passenden Objektiven erhalten. Dafür musst du lediglich die Kamera auf den RF-Bajonettanschluss von Canon setzen. Die R5 kannst du dir für 4.499 Euro sichern. Dank des Cashback-Bonus von 400 Euro kannst du dir beinahe 10 Prozent Ersparnis auf das Modell sichern und die Kamera verdächtig nah an die 4.000-Euro-Marke bringen. Immer noch eine gehörige Stange Geld – aber Foto-Enthusiasten wissen um dan Anspruch der Kamera. Möchtest du deine R5 zugleich mit zahlreichen Objektiven erweitern, kannst du zusätzlich von 150 bis 200 Euro Cashback pro Objektiv profitieren.

CANON EOS R6 – die High-End-Kamera für ambitionierte Hobbyfotografen

Die R6 mag für absolute Profis uninteressant sein, für den ambitionierten Hobbyfotografen hat das Modell dennoch einiges zu bieten. Zudem ist sie mit einem Preis 2.499 Euro gut 2.000 Euro günstiger als die R5. Durch die Cashback-Aktion kannst du dir erneut 300 Euro auf das Modell sichern, was einer Ersparnis von über 10 Prozent entspricht. Auf Wunsch kannst du dir auch für diese High-End-Kamera Objektive mit Cashback sichern. Im Set mit einem Standard-Objektiv (Telezoom, 24-105 mm Brennweite) erhältst du Kamera und Objektiv für lediglich 280 Euro Aufpreis. Dank der 300 Euro Cashback, die du auf R6 Kit erhältst, ist das erste Objektiv für deine Kamera förmlich umsonst.

→ Canon EOS R6 Body bei Saturn

→ EOS R6 Kit mit Objektiv bei Saturn

Canon EOS R6 mit Vollformat-Sensor

Auch die R6 besitzt einen CMOS-Vollformat-Sensor. Ihre Auflösung für Fotos liegt jedoch bei 20,1 Megapixeln. Mit dem DIGIC X verfügt sie über den gleichen Bildprozessor wie die R5. Allerdings ist der Autofokus der R6 weniger empfindlich als jener der R5. Ähnlich wie bei der R5 besitzt auch die Canon EOS R6 eine 5-achsige kamerainterne Stabilisation des Sensors, die bereits unabhängig vom verwendeten Objektiv ein Wackeln der Kamera ausgleicht. Laut Canon soll der Stabilisator dabei, sowohl horizontale und vertikale Verschiebungen sowie Rollen, Gieren und Neigen ausgleichen können. Alle EF- und RF-Objektive profitieren zusätzlich durch diese 5-Achsen-Korrektur. Auf 8K-Videoaufnahmen musst du mit der R6 allerdings verzichten. Dafür kannst du jedoch auf 4K-Aufnahmefunktion mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde anfertigen.