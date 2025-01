Genervt vom Eiskratzen? Dann ist dieses Gadget ein Muss für den Winter!

Sechs oder mehr Autoscheiben und dann noch die Seitenspiegel von Eis befreien – das kann morgens vor der Arbeit echt für Frust und Stress sorgen. Und an manchen Wintertagen geht das gleiche Spiel dann nach der Arbeit erneut los, weil die Scheiben schon wieder eingefroren sind. Abhilfe soll ein elektrischer Eiskratzer mit rotierender Scheibe der Marke Kärcher schaffen. Was das Gadget taugt und wie gut der aktuelle Amazon-Deal ist, finden wir hier gemeinsam raus.

Entspannt und schnell eiskratzen: Das macht das Winter-Gadget von Kärcher so besonders

Wenn du nicht mehr mit Muskelkraft und viel Zeitaufwand deine Autoscheiben von Eis befreien möchtest, könnte der Kärcher EDI 4 etwas für dich sein. Der elektrische Eiskratzer ist Kärcher-üblich in den Farben Gelb und Schwarz gehalten und besitzt einen Akku, Motor sowie eine rotierende Abtragsscheibe. Anstatt mit viel Kraft selbst kratzen zu müssen, bewegt man das motorisierte Hilfsmittel nur mit leichtem Druck über die Scheiben und das Eis soll so in wenigen Zügen mühelos entfernt sein.

Aufgeladen wird der elektrische Eiskratzer über das mitgelieferte Ladegerät in rund drei Stunden. Die Laufzeit gibt Kärcher mit rund 15 Minuten an. Da man mit dem EDI 4 laut Hersteller nur zwei bis drei Minuten benötigt, um alle Scheiben des Autos wieder sichtfrei zu bekommen, soll ein voll geladener Akku für eine 5-tägige Arbeitswoche ausreichen. Am Wochenende oder über Nacht kann man den elektrischen Eiskratzer dann wieder an eine Steckdose stecken und ist schnell bereit für den nächsten Frost.

Übrigens: Sollte die Abtragsscheibe einmal abgenutzt sein, lässt sie sich einfach austauschen. Dank des kompakten Designs passt der Kärcher EDI 4 zudem ohne Probleme ins Handschuhfach, während eine Schutzkappe dafür sorgt, dass die Kratzscheibe nicht beschädigt wird. Wenn du gar nicht erst möchtest, dass deine Windschutzscheibe einfriert, ist eine Autoscheibenabdeckung darüber hinaus die perfekte Ergänzung. Bei Amazon gibt es so eine schon für unter 10 Euro.

Top Preis & Bewertung: Das musst du über das Angebot wissen

Amazon reduziert den elektrischen Eiskratzer nun um 26 Prozent und möchte so nur noch 42,99 statt ursprünglich knapp 58 Euro (UVP) für das praktische Winter-Gadget haben. Und das ist ein guter Preis für das Hilfsmittel mit einer Bewertung von 4,4 / 5 Sternen bei über 5.000 Bewertungen. Denn laut Preisvergleich ist das aktuell der günstigste Gesamtpreis. Das bedeutet: Durch die kostenfreie Lieferung ist derzeit kein anderer Shop günstiger. Und der nächste Frost kommt bestimmt.

Alternativ gibt’s das Gerät auch im Bundle mit einem Ladekabel für den Zigarettenanzünder im Auto. Das kostet mit fast 80 Euro aber dann schon deutlich mehr.