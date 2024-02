Geht’s noch günstiger? Vodafone-Netz mit LTE für 2,99 Euro

Nicht jeder benötigt einen Handytarif mit 30 GB und mehr Datenvolumen unterwegs – entweder, weil er die meiste Zeit sowieso im WLAN ist oder weil er unterwegs einfach keine Videos und Musik streamt. Dann reicht ein kleiner Tarif in der Regel aus. Und einen solchen bietet dir jetzt crash – eine Untermarke von klarmobil. Hier stehen dir 2 GB LTE-Datenvolumen zur Verfügung samt Frei-Minuten und -SMS. Was dir der Deal im Detail bietet, prüfen wir genauer.

2 GB für unter 3 Euro: Das steckt in dem Handytarif

Gehörst du zu den Personen, die unterwegs eher wenig ihr Smartphone nutzen? Und wenn, dann nur für ein paar WhatsApp-Nachrichten, um die Bahnverbindung zu checken oder für eine kurze Google-Recherche? Dann sollten dir 2 GB Datenvolumen ausreichen. Der Vorteil: Du sparst monatlich einiges an Geld, da crash nur 2,99 Euro im Monat dafür verlangt. Außerdem bekommst du hier noch 100 Frei-Minuten pro Monat dazu sowie 100 Frei-SMS. Du bist also bei Telefonaten und SMS nicht komplett unbegrenzt, wie bei den meisten aktuellen Tarifen. Das Angebot richtet sich daher an Nutzer, die wenig oder vornehmlich übers Festnetz telefonieren oder etwa über das heimische WLAN und WhatsApp mit Freunden und Familie quatschen.

Der günstigste Handytarif überhaupt Hier kommst du für 2,99 Euro dran

EU-Roaming, VoLTE- und eSIM-fähig

Auch 5G darfst du in dieser Preisklasse nicht erwarten. Stattdessen surfst du mit bis zu 21,6 Mbit/s im LTE-Netz. Das reicht aber für WhatsApp und Co. ebenfalls vollkommen aus. Der Tarif bringt dich zudem ins Netz von Vodafone und beinhaltet eine EU-Roaming Flat. Zu den monatlichen Kosten kommt anfangs noch ein einmaliger Anschlusspreis von 19,99 Euro hinzu. Das ist üblich und verhältnismäßig preiswert im Konkurrenzvergleich.

Cool ist außerdem: Der Tarif ist VoLTE und WLAN Call fähig – mit diesen Funktionen verbesserst du die Sprachqualität bei Telefonaten insbesondere in Innenräumen. Die Nutzung via eSIM ist ebenfalls möglich. Du benötigst also nicht zwingend einen physischen SIM-Karten-Slot in deinem Smartphone. Alternativ kannst du den Vertrag aber auch für deine (eSIM-fähige) Smartwatch nutzen.