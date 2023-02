Gehört in jeden Haushalt: Dieses Gadget empfiehlt die Bundesregierung – hier ist es richtig günstig

In Deutschland stehen bei größeren Krisen das technische Hilfswerk und die Bundeswehr bereit. Dazu sind Polizei und Rettungsdienste dauerhaft verfügbar. Doch trotz der staatlich oder kommunal gewährleisteten Sicherheitsmaßnahmen sollte auch jeder selbst ein paar Vorbereitungen für den Notfall treffen. Denn bei längeren Stromausfällen oder anderen Katastrophen, wie Hochwasser, können wichtige Knotenpunkte beschädigt werden, was zu deutlich längeren Ausfällen führt. In den meisten Fällen ist das Mobilfunknetz bei größeren Katastrophen überlastet. Somit besteht auch keine Verbindungsmöglichkeit zum Internet. Um stetig informiert zu bleiben und das ohne Internetzugang, ist das gute alte Radio die Info-Quelle in der Not. Auch amtliche Warnmeldungen werden über lokale Radiostationen bekannt gegeben.

FM- und AM- Kurbelradio: Hilft auch in Notfällen

Das Bundesamt für Bevölkerungshilfe und Katastrophenschutz empfiehlt, dass jeder Bürger sich einen Vorrat an Lebensmitteln und Getränken für 10 Tage sowie Hygieneprodukte und eine Hausapotheke bereithält. Doch um immer informiert zu bleiben, lohnt es sich auch, ein batteriebetriebenes FM-Radio oder ein Kurbelradio anzuschaffen. Bei einem batteriebetriebene FM-Radio solltest du auf ein Modell mit wechselbaren AA- oder AAA-Batterien achten. Mit den passenden Batterien können die Geräte ihre Ladung über viele Jahre halten und sind zudem überall kostengünstig erhältlich. Ein ideales Beispiel ist das tragbare, batterie- und solarbetriebene sowie per Kurbel anwerfbare FM-Radio von Mesqool.

Radio, Powerbank und Scheinwerfer in einem

Das Gerät, das zeitgleich auch als Powerbank fungiert, empfängt auch mit ausgeschalteter Antenne AM- und FM-Radio-Signale. Es ist mit einem Fach für AAA-Batterien ausgestattet, das ermöglicht einen mehrstündigen Gebrauch. Für den Bedarf anderer Geräte ist noch ein 4.000-mAh-Akku eingebaut. Falls der Akku leer sein sollte, ist das FM-Radio auch mit einer Notfall-Kurbel und Solarzellen ausgerüstet. Eine großflächige Taschenlampe ist ebenfalls mit verbaut. Für den Notfall hat es auch einen SOS-Knopf, welcher im Ernstfall Lichtsignale von sich gibt.

Da das Radio von Mesqool sehr klein und handlich ist, ist es auch für Outdoor-Reisende eine praktische Hilfe für unterwegs. Im Lieferumfang steckt außerdem noch ein Kompass für die grobe Orientierung im Freien.

Doppelter Rabatt bei Amazon: So landest du unter 30 Euro

Auf Amazon kannst du es zurzeit um 20 Prozent reduziert ergattern. Nur noch 39,94 Euro anstatt des herkömmlichen Preises von 49,99 Euro stehen hier im Top-Angebot vorne drauf. Nun gibt es zusätzlich noch einen per Klick aktivierbaren 15-Prozent-Rabattcoupon, der sich auf den reduzierten Preis anwenden lässt. Nicht-Prime-Kunden zahlen damit inklusive Versand nur noch 33,95 Euro. Prime-Kunden landen dank Gratis-Versand sogar unter 30 Euro.

Übrigens: Neben einem solchen Radio gibt es noch weitere Technik-Gadgets, die im Notfall dienlich sind und von den Bevölkerungsschutz-Behörden empfohlen werden.