Du suchst nur leichte In-Ears für den Sport oder unterwegs und möchtest kein halbes Vermögen dafür ausgeben? Dann sind die Xiaomi Redmi Buds 4 Lite vielleicht die perfekte Wahl. Denn so günstig kommst du selten an Bluetooth-Kopfhörer – vor allem nicht einer bekannten Marke. Wir zeigen, was sie können und wie gut der Preis ist. Aber aufgepasst: Das Angebot läuft nur bis zum 7. Juli.

Bluetooth-Kopfhörer für 13 Euro: Das können sie & dafür sind sie geeignet

Wer sich preiswerte (Zweit-)Kopfhörer anschaffen möchte, findet mit den Xiaomi In-Ears ein gutes Produkt. Natürlich darfst du hier keine Rekorde bei der Klangqualität oder der Akkulaufzeit erwarten und auch eine aktive Geräuschunterdrückung bekommst du erst in höheren Preisklassen. Aber manche brauchen das eben auch gar nicht oder wollen beim Sport keine teuren In-Ears tragen, die auf den Boden fallen können.

Und dennoch: Du kannst mit den Bluetooth-Kopfhörern kabellos Podcasts, Musik und Co. streamen, per integriertem Mikrofon telefonieren und sie wie gewohnt in einem mitgelieferten Ladecase aufladen. Xiaomi gibt zudem eine Akkukaufzeit von 5 Stunden ohne das Ladecase an, in Verbindung mit dem Etui kommst du sogar auf bis zu 20 Stunden. Hier sind höherpreisigere Modelle zwar weiter vorn, aber mit 20 Stunden kommst du in der Regel auch schon gut durch 2 bis 3 Tage ohne eine Steckdose. Nach rund 2 Stunden am Kabel sollen die Ohrhörer dann auch schon wieder voll geladen sein.

Preis-Check: Ein guter Deal?

Schauen wir uns nun den Preis genauer an. Zugegeben: Die Xiaomi In-Ears sind mit einem UVP von 14,99 Euro generell schon sehr günstig. Dank 13 Prozent Rabatt bekommst du sie aber nochmal rund 2 Euro günstiger und zahlst so nur noch 13 Euro. Dadurch bekommst du sie dann mit Ausnahme von ein paar eBay-Angeboten zum besten Preis im Netz. Hinzu kommen außerdem noch 4,99 Euro für den Versand. Holst du es in einer Filiale ab, sparst du dir diese Kosen. Das Angebot bei Saturn gilt dabei für die Varianten in Weiß und Schwarz.