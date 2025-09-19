Beim Stöbern im Netto Online-Shop sind wir auf diesen Deal gestoßen, der besonders spannend wirkt. Auffällig: In gängigen Preisportalen taucht das Gerät bisher nicht auf, was den Fernseher zu einem echten Geheimtipp macht. Ein 50-Zoll-Smart-TV von Samsung mit Ultra-HD-Auflösung für unter 350 Euro ist schließlich alles andere als alltäglich.

Preis-Check: Lohnt sich das Angebot bei Netto?

Was der Samsung UHD-TV zu bieten hat, erfährst du nachfolgend. Aber stimmt auch der Preis? Netto senkt den UVP gerade um 52 Prozent. Dadurch stehen statt fast 700 Euro jetzt nur noch 333 Euro auf dem Preisschild. Und das ist ein wirklich starkes Angebot für das, was du hier bekommst.

Das hat der Samsung 4K-TV zu bieten

Sucht man in Preisvergleichen nach dem Samsung 50″ Crystal UHD 4KU7079F, werden keine Ergebnisse angezeigt. Du findest den Deal zum Preis von unter 350 Euro also gerade nur in den Netto Monatsangeboten.

Das Modell ist neu aus diesem Jahr und bietet eine top Ausstattung zum verhältnismäßig kleinen Preis. Auf dem 50-Zoll-Bildschirm mit UHD-Auflösung sehen alle Inhalte gestochen scharf aus. Zwar beträgt die Bildwiederholfrequenz nur 50 Hz, aber beim alltäglichen Fernsehen sollte das aber kaum auffallen. Eine höhere Frequenz würde bei schnellen Actionszenen oder beim Gaming für flüssigere Bewegungen sorgen. Dank Motion Xcelerator wird die Bewegungsunschärfe aber dennoch reduziert.

Das Bild des Samsung-TVs wird zusätzlich durch die Unterstützung von HDR und UHD Dimming verbessert. Selbst ältere Filme und Serien kann der Fernseher dank 4K-Upscaling in einer besseren Qualität erstrahlen lassen. Durch die smarte Oberfläche benötigst du außerdem kein weiteres Gerät, wie einen Apple TV oder einen Streaming-Stick. Netflix und sonstige Apps lassen sich direkt auf dem Fernseher installieren. Wenn du willst, kannst du auch die Spracheingabe nutzen, um Inhalte noch schneller und bequemer zu finden.

