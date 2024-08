"Geheimer" Spar-Trick: Riesiger LG 4K-TV nur hier richtig günstig

Gute TV-Deals gibt’s im Netz wie Sand am Meer. So liefert dir etwa allein schon MediaMarkt mit seiner aktuellen LG Aktionswoche gleich mehrere tolle Angebote. Für eins davon braucht es aber einen kleinen Umweg über eBay, um tatsächlich zum besten Preis an den 4K-TV zu kommen. Wir zeigen, wie es geht.

Neuer Tiefstpreis? So funktioniert der Spar-Trick

Insgesamt dreht es sich bei unserem Spar-Trick um ein aktuelles Angebot zu einem 65 Zoll großen LG 4K-TV (65NANO81T6A). Dieser ist bei MediaMarkt im Rahmen der LG Aktionswoche noch bis zum 19. August um 44 Prozent reduziert und kommt dadurch für 666 Euro zu dir nach Hause (inklusive Lieferung).

Beim Blick auf den Preisvergleich sind uns allerdings auch noch zwei bessere Angebote ins Auge gesprungen. Den wirklich besten Preis liefert aber trotzdem MediaMarkt bzw. Saturn, jedoch über einen kleinen Umweg. Der Elektromarkt verkauft den 4K-TV von LG nämlich gleichzeitig über seinen eBay-Shop für 666 Euro. Über den Code POWEREBAY8 sparst du hier aber zusätzlich weitere 50 Euro, wodurch schlussendlich 616 Euro inklusive Versand auf der Rechnung stehen. Damit ist der riesige LG-Fernseher sogar so günstig wie noch nie zuvor!

Mit dem Code POWEREBAY8 kommst du zum Tiefstpreis an den LG 4K-TV

Doch aufgepasst: Der Gutscheincode – und damit auch das Angebot – gilt nur noch bis zum 14. August und solange der Vorrat reicht. Wer Interesse an dem 4K-TV Riesen hat, sollte also lieber schnell zugreifen.

→ 65 LG 4K-TV für 616 Euro (mit Code POWEREBAY8)

Riesiger 4K-TV von LG – Das wird dir technisch geboten

Nehmen wir abschließend noch den 4K-TV selbst etwas genauer unter die Lupe. Bei dem 2024er-Modell in 65 Zoll handelt es sich um einen sogenannten NanoCell TV. Was genau dir diese Technologie liefert, erfährst du in diesem Artikel. Kurz gesagt lässt sich aber zusammenfassen, dass diese Art der UHD-Fernseher insbesondere bei der Farbwiedergabe und Bildqualität absolut zu überzeugen wissen.

Und das ist auch bei diesem Modell definitiv gegeben. Mit einer 4K-Auflösung, verschiedenen HDR-Formaten sowie zahlreichen AI-basierten Bildoptimierung solltest du sowohl beim täglichen Fernsehen als auch für Filmabende perfekt ausgestattet sein. Dank dem 4K Upscaling sehen dabei sogar ältere Inhalte gestochen scharf aus, während die Bildwiederholrate von 60 Hz ausreichend flüssige Bilder garantiert. Bei den Anschlüssen hat LG ebenfalls nicht gespart, immerhin gibt es unter anderem gleich drei HDMI-Slots (eARC, ALLM) zwei USB 2.0-Stecker sowie einen digitalen Audioausgang. Und per LAN oder WLAN ist der 4K-TV natürlich ebenso fix mit dem Internet verbunden und bereit fürs Streaming.

Insgesamt bekommst du hier also einen hochwertigen LG 4K-TV mit einer großen Bildschirmdiagonale von 65 Zoll bzw. 165 cm – und das schon für nur 616 Euro (mit Code POWEREBAY8)