Gasgrill-Schnäppchen bei Aldi: Der nächste Top-Preis wartet

Es wird endlich wärmer. Grund genug, den Grill für die neue Gartensaison fit zu machen. Oder vielleicht sogar einen ganz neuen Gasgrill zu kaufen. Zum Beispiel im Onlineshop von Aldi. Dort kannst du dich nicht nur für ein Modell des Herstellers Enders entscheiden, sondern ab Donnerstag, 12. Mai, auch für einen rollbaren Gasgrill aus dem Hause Buchbeck.

3 + 1 Brenner-Kombination

Den Buschbeck Grenada bewirbt Aldi mit den Worten, er sei „ein Grill für anspruchsvolle BBQ-Meister“. Kann man so unterstreichen, denn er verfügt nicht nur über drei Edelstahl-Brenner zum Grillen auf der großen Hauptfläche, sondern zusätzlich über einen Seitenbrenner. Dort kannst du beispielsweise Kartoffeln kochen. An der linken Seite ist eine Seitenablage zu finden, während in die doppelwandige Grillhaube ein Thermometer integriert ist.

Hinter zwei schwenkbaren Türen am Unterbau lässt sich die notwendige Gasflasche verstauen. Ein Anschlussschlauch und ein Gasdruckregler sind nach Angaben von Aldi im Lieferumfang inklusive, eine Wetterschutzhülle aber nicht. Die müsstest du noch extra erwerben, sofern du deinen Gasgrill nicht sicher und vor Regenschauern geschützt etwa in einer Garage unterstellen kannst.

Bereit für die nächste Gartenparty: der Buschbeck Grenada 3.

Was kostet der Buschbeck Gasgrill bei Aldi?

Angeboten wird der Buschbeck-Grill für die nächste Gartenparty mit drei Jahren Garantie. Und das zu einem Preis von 349 Euro. Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) liegt laut Angaben von Aldi bei 499 Euro. Also sind die von Aldi aufgerufenen 349 Euro unschlagbar günstig? Kann man so sagen, denn in anderen Onlineshops ist der Gasgrill Grenada 3 aktuell zu Preisen ab rund 410 Euro inklusive Versand erhältlich.

