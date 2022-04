Gasgrill bei Aldi kaufen: Satte Rabatte für Hobby-Griller und Profis

Wer in diesen Tagen einen Blick in die Werbeprospekte der namhaften Einzelhändler wirft, stellt nicht nur bei Baumärkten fest: Die Gartensaison rückt mit großen Schritten näher. Und das bedeutet, dass auch der Verkauf von immer populärer werdenden Gasgrills wieder stark in den Fokus rückt. Unter anderem auch bei Aldi, wo ab heute gleich mehrere Gasgrillmodelle des deutschen Herstellers Enders ins Angebot kommen. Wir geben dir einen Überblick.

Enders Kansas Pro 4 SIK Profi Turbo II

Schon ab dem heutigen Donnerstag, 21. April, steht über den Aldi Onlineshop ein wahres Multitalent zum Kauf bereit. Du kannst es zum Grillen, Braten und Kochen nutzen. Entsprechend trägt der Gasgrill Kansas Pro 4 SIK Profi Turbo II auch die Zusatzbezeichnung „mobile Outdoor-Küche“. Und das ist bei einer Breite von mehr als 1,5 Metern auch nicht übertrieben. Denn an Bord dieses Grills mit acht Lenkrollen sind vier stufenlos regulierbare Edelstahlbrenner für direktes und indirektes Grillen, von denen zwei auch als Turbo-Zonen nutzbar sind. Sie sind auf extra hohe Temperaturen von bis zu 800 Grad Celsius für scharfes Anbraten ausgelegt.

Weitere Ausstattungsmerkmale sind unter anderem ein integrierter Kocher in der Seitenablage, ein Warmhalterost als Ablagefläche und ein Infrarotbrenner für Fleisch vom Spieß. Als wertvolles Extra ist zudem ein Sichtfenster für den Blick auf den Grillraum integriert und sogar auf ein Spülbecken musst du bei diesem Gasgrill nicht verzichten. Drei Unterschränke mit vier Türen sorgen für den passenden Stauraum, eine Wetterschutzhülle ist im Lieferumfang inklusive.

Der Gasgrill Enders Kansas Pro 4 SIK Profi Turbo II ist ein echtes Multitalent.

Der Preis: 799 Euro inklusive drei Jahren Garantie. Zusätzliche Versandkosten fallen wie bei allen Bestellungen im Aldi Onlineshop nicht an. Wie gut der von Aldi aufgerufene Preis ist, zeigt ein Blick auf den ähnlich ausgestatteten Gasgrill Enders Kansas II Pro 4 SIK Profi Turbo. Der bietet nur eine Turbo-Zone und kostet im Online-Handel aktuell mindestens 1.069 Euro.

Alternative: Gasgrill Enders Boston Black Pro 4 SIKR Turbo

Etwas kompakter und deutlich preiswerter präsentiert sich der ab dem 28. April erhältliche Enders Boston Black Pro 4 SIKR Turbo. Bei diesem Gasgrill sind ebenfalls vier Edelstahlbrenner an Bord, aber nur eine Turbo Zone für Grillen mit bis zu 800 Grad Celsius. Auch auf einen Infrarotbrenner und einen in die Seitenablage integrierten Kocher musst du nicht verzichten. Der Unterschrank ist mit zwei Türen ausgestattet und ermöglicht unter anderem, eine bis zu 11 Kilogramm schwere Gasflasche zu verstauen. Mobilität ist über vier Lenkrollen gewährleistet. Für diesen Gasgrill, der ebenfalls mit drei Jahren Garantie zum Kunden kommt, verlangt Aldi 429 Euro. Wetterschutzhaube inklusive.

Der Enders Boston Black Pro 4 SIKR Turbo geht als solider Mittelklasse-Gasgrill durch.

Bei Aldi Nord erhältlich: Enders Boston Pro 4 KR Turbo II

Und dann wäre da noch der Enders Boston Pro 4 KR Turbo II, der mit drei Jahren Garantie und im Lieferumfang enthaltener Wetterschutzhaube ab dem heutigen 21. April bei Aldi Nord erhältlich ist. Normalerweise liegt der unverbindliche Verkaufspreis für diesen Gasgrill nach Angaben von Aldi bei 699 Euro. Stattdessen geht der Grill in den Aldi-Nord-Filialen zu einem Preis von nur 299 Euro in den Verkauf.

Zwar fehlt im Gegensatz zum oben genannten Boston Black Pro 4 SIKR Turbo das Sichtfenster in der mit einem Thermometer ausgestatteten Edelstahl-Garhaube, vier Edelstahl-Brenner sind aber auch bei diesem Modell an Bord. Hinzu kommt eine doppelte Turbo-Grillzone, die Temperaturen bis 800 Grad Celsius erreicht. Und natürlich ist auch ein Seitenkocher verfügbar.

Preis-Highlight bei Aldi Nord: der Gasgrill Enders Boston Pro 4 KR Turbo II.

