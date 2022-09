Garmin Forerunner 55: Saturn verschleudert zum Wochenende Top-Smartwatch für 119 Euro

Wer schon gerne Sport treibt oder sich gerne mehr bewegen möchte, kann mit einer Smartwatch seinen Lebensstil aktiver gestalten. Denn Sportuhren, wie die Garmin Forerunner 55 erinnern einen zum Beispiel daran, öfters mal aufzustehen und sich zu bewegen. Mit klar definierten Fitnesszielen können sich viele außerdem sehr viel besser motivieren. Läufer und andere Sportler können mit der Hilfe einer Smartwatch zudem ihre Trainings- und Vitaldaten messen und so den Überblick über ihre Gesundheit behalten. Statt 199,99 Euro (UVP) ist die Garmin-Smartwatch heute für nur 119 Euro bei Saturn erhältlich.

Großer Akku, GPS und wasserdicht: Das steckt in der Garmin Forerunner 55

Aber was kann die Garmin-Smartwatch nun eigentlich? Laut unserem Testergebnis lässt sich die Uhr schnell und leicht einrichten – schonmal ein Pluspunkt. Außerdem gut an der smarten Armbanduhr: Sie punktet mit einer langen Akkulaufzeit und integriertem GPS. Garmin gibt hier eine Nutzung von bis zu zwei Wochen an (mit ausgeschaltetem GPS). Nutzt du die Uhr mit GPS, kommst du laut Hersteller immer noch auf rund 20 Stunden Nutzungszeit.

Darüber hinaus ist die Forerunner 55 wasserdicht bis zu 50 Meter. Somit kannst du die Uhr auch bedenkenlos beim Schwimmen, Duschen oder gar Tauchen am Handgelenk tragen. Weiterhin lässt sich mit der Smartwatch auch deine Herzfrequenz messen. So kannst du dein Training entsprechend anpassen und dich noch etwas mehr pushen – oder dir bei Bedarf entsprechende Erholungspausen gönnen. Auch dein Stresslevel kannst du mit der Uhr messen, um bei hoher Arbeitslast einmal tief durchzuatmen. Regelmäßige Empfehlungen am Handgelenk erinnern dich zudem ans Training und helfen dir beim Erreichen deiner Ziele.

Nur für kurze Zeit im Angebot – hier musst du schnell sein

Wie üblich gelten die Tagesangebote bei Saturn bis zum Folgetag um 9 Uhr morgens. Das heißt: Die Garmin Forerunner 55 bekommst du nur von Sonntag, dem 18. September um 9 Uhr bis zum 19. September um 9 Uhr zum günstigen Preis von 119 Euro. Achtung: Das Angebot gilt nur für das Modell in Schwarz.