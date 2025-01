Garmin-Abverkauf: Diese Smartwatches sind echte Preis-Tipps

Smartwatches mit Fokus auf Fitness – da führt kaum ein Weg an Garmin vorbei. Der Hersteller verpasst seinen Uhren stets eine Vielzahl an Funktionen sowie Sensoren für Sportler und ist dadurch der ideale Begleiter für deinen sportlichen Alltag. Derzeit hat MediaMarkt gleich mehrere Garmin-Modelle mit teils enormen Preisnachlässen im Schaufenster. Ein Highlight: die Garmin Venu 2 mit satten 50 Prozent Rabatt! Wir schauen uns dieses Angebot und einen weiteren Smartwatch-Tipp genauer an.

Preis-Leistungs-Tipp mit 50 Prozent Rabatt

Starten wir doch direkt mit der erstaunlich günstigen Variante: die Garmin Venu 2. Hier liegt die UVP eigentlich bei 399,99 Euro, doch MediaMarkt bietet sie derzeit schon für unschlagbare 199 Euro an. Das ist ein Rabatt von satten 50 Prozent! Laut eines Preisvergleichs gab es die Smartwatch bisher sogar erst einmal minimal günstiger.

Die Garmin Venu 2 ist dabei keine klassische Smartwatch wie eine Galaxy Watch 7, aber das muss sie auch nicht sein. Mit 25 verschiedenen Sportmodi, hochwertiger Verarbeitung und einem hellen 1,3-Zoll-Display ist sie sowohl für Outdoor- als auch Indoor-Sportler perfekt geeignet. Sie bietet dir Tracking-Funktionen wie Erholungszeit, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch und sogar Schlafphasenüberwachung. Natürlich darf auch ein präzises GPS nicht fehlen. Bei sparsamer Nutzung hält der Akku bis zu elf Tage durch. Kurz gesagt: Die Garmin Venu 2 bietet für Sport-Begeisterte alles, was eine Fitness-Smartwatch können muss. Und das zu einem derzeit echt erstaunlich günstigen Preis.

Unser Rat: Die Venu 2 wird – obwohl es auch schon die 3er-Version gibt – zu einer der besten Smartwatches, die es für unter 200 Euro gibt. Im Datenblatt findest du alle technischen Fakten zur Smartwatch.

Fenix 7: Premium-Modell von Garmin ebenfalls deutlich günstiger

UPDATE: Das MediaMarkt-Angebot zur Garmin Fenix 7 Pro Solar war anscheinend zu gut, denn mittlerweile ist das Modell leider schon wieder ausverkauft. Den derzeit besten Preis für diese Smartwatch findest du stattdessen hier. Alternativ können wir dir aber auch die Garmin Fenix 7S Pro Solar empfehlen. Diese ist beim Händler Coolblue derzeit zum Top-Preis im Angebot. Alle Infos zu dieser Variante findest du in unserem Datenblatt. Nachfolgend liest du hingegen unsere Ausführungen zum ausverkauften MediaMarkt-Deal.

Die Garmin Fenix 7 Pro Solar gehört hingegen zu den hochpreisigeren Smartwatches auf dem Markt. Mit einer UVP von 749,99 Euro verlangt Garmin zwar einen stolzen Preis, bietet dafür aber eine robuste Uhr, die selbst bei extremen Aktivitäten zuverlässig funktioniert. Sie bietet dir unzählige Tracking-Möglichkeiten und überwacht deine Körperfunktionen dank zahlreicher Sensoren. Outdoor-Fans profitieren besonders vom Dual-Band-GNSS, das präzise Positionsdaten liefert.

Ein Highlight ist außerdem das integrierte Mini-Solarpanel im Display, welches die Akkulaufzeit automatisch verlängert, wenn du die Uhr im Freien trägst. Damit bist du theoretisch immer mit Energie versorgt. Ein kleiner Nachteil der Garmin Fenix 7 Pro Solar: Die Smartwatch-Funktionen sind begrenzt. Es gibt keine LTE-Variante, und Benachrichtigungen kannst du nicht direkt beantworten. Mit Garmin Pay steht dir zwar ein Bezahldienst zur Verfügung, dieser hat in Deutschland jedoch noch nicht den großen Durchbruch geschafft. Immerhin bietet der Garmin App Store zahlreiche Anwendungen, die du auf der Uhr installieren kannst.

Weitere technische Details findest du im Datenblatt der Fenix 7 Pro Solar.

Das integrierte Mini-Solarpanel der Garmin Fenix 7 Pro Solar ist ein echt cooles Extra

Bei MediaMarkt kannst du dir die Fenix 7 Pro Solar aktuell für 499 Euro sichern – das sind über 30 Prozent Rabatt gegenüber der UVP. Kein anderer Händler bietet die Uhr derzeit günstiger an. Der nächstbeste Preis liegt bei 546 Euro, während der historische Bestpreis mit 479 Euro nur knapp verfehlt wird. Alle passionierten Sportler, die momentan eine Premium-Smartwatch suchen, werden mit diesem Garmin-Modell sicherlich ihre Freude haben und den Kauf zum aktuellen Angebotspreis nicht bereuen.