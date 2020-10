Gaming-Fans aufgepasst: Aldi mit neuer Hardware im Angebot Hayo Lücke 4 Minuten

Aldi will mit neuen Angeboten die Herzen von Gamern gewinnen. Ein Notebook und ein PC mit hochwertiger Ausstattung kommen in den Handel. Wir verraten dir, auf was du bei einem Kauf achten musst. Denn ein bisschen was gibt es durchaus zu beachten.