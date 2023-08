Gaming-Notebooks mit AMD-Hardware im Preissturz bei MediaMarkt

Während Videospiel-Fans auf der Gamescom wahrscheinlich gerade Schlange stehen, um bevorstehende Gaming-Highlights zu testen, kommst du bei MediaMarkt günstig an Notebooks mit AMD-Hardware. Zahlreiche Hochleistungs-Laptops sind bis zum 30. September deutlich günstiger. Unsere absoluten Highlights der Aktion stellen wir dir hier vor. Dazu zählt mit einem HP-Laptop für 699 Euro auch eine verhältnismäßig günstige Variante.

Preis-Leistungs-Tipp: HP-Notebook zum Tiefstpreis

Mit dem HP 15-fc0376ng Notebook kommst du bereits zum Tiefstpreis von 699 Euro in den Genuss von performanter AMD-Hardware. Hier wird nämlich auf den AMD Ryzen 7 7730U Prozessor mit 8 Kernen und 16 GB RAM gesetzt. Der Prozessor kommt dabei im Turbo auf eine Taktfrequenz von 4,5 GHz. Gleichzeitig sorgt die AMD Radeon Grafikkarte für eine schicke Auflösung beim Zocken. Die Hardware eignet sich dadurch sowohl perfekt für den Büroalltag als auch für zahlreiche Videospiele.

Egal, ob im Büro oder beim Zocken: Deine Inhalte erstrahlen auf dem 15,6 Zoll großen Display in einer Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln und müssen auf der verbauten 512 GB SSD-Festplatte Platz finden. Ein weiteres Highlight bei dem Notebook von HP ist die Schnelllade-Funktion. Bereits innerhalb von 45 Minuten ist der Laptop dadurch zur Hälfte aufgeladen. Hinzu kommt noch eine Vielzahl an Anschlüssen. Ein USB-C 3.2- und zwei USB-A 3.2-Slots, ein HDMI 1.4b-Stecker sowie ein Kopfhörer-Anschluss stehen dir bei dem Gerät zur Verfügung.

Und auch der Angebotspreis kann sich natürlich sehen lassen. Dank eines Rabatts von 12 Prozent zahlst du bei MediaMarkt bis zum 30. September nur noch 699 Euro für das Gaming-Notebook. Günstiger gibt’s das Gerät aktuell nirgendwo!

→ HP 15-fc0376ng Notebook für 699 Euro

Maximale Leistung mit AMD Ryzen 9

Wer hingegen ein Gaming-Notebook mit mehr Power sucht, sollte sich einen Laptop mit einem AMD Ryzen 9 Prozessor anschauen. Auch hiervon gibt es mit dem Asus ZenBook 14 Flip OLED (UN5401QA-KN186W) ein Gerät zum top Preis im Angebot bei MediaMarkt. Dank eines Rabatts von 15 Prozent stehen hier noch 1.099 Euro auf der Rechnung.

Das Convertible kann im Handumdrehen zum Tablet umfunktioniert werden

Für das höhere Preisschild wird dir hier aber auch einiges geboten. Der AMD Ryzen 9 5900HX Mobile-Prozessor samt 16 GB RAM, 8 Kernen und einer Taktfrequenz von 4,6 GHz (im Turbo) liefert dir ordentlich Power. In Kombination mit der verbauten AMD Radeon Grafikkarte solltest du die meisten deiner Lieblingsgames flüssig spielen können. Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket des Gaming-Notebooks von der 512 GB SSD-Festplatte, dem schicken 14 Zoll großen OLED Touchscreen-Display (Auflösung 2880 x 1800 Pixel) sowie einer Vielzahl an Anschlüssen.

→ Asus ZenBook 14 Flip OLED Gaming-Notebook für 1.099 Euro