Gaming-Konsolen im Preissturz: PS5, Xbox & Switch mit MwSt.-Rabatt

Wer sich selbst oder seinen Kindern eine neue Konsole kaufen möchte, sollte nicht zwangsläufig bis zum Black Friday oder dem Vorweihnachtsgeschäft warten. MediaMarkt sorgt mit seiner Mehrwertsteuer-Aktion nämlich schon jetzt für purzelnde Preise. Die Xbox Series X mit 1 TB Speicher ist beispielsweise momentan so günstig wie lange nicht mehr! Und auch die PS5 und Nintendo Switch OLED sind durch den MwSt.-Rabatt (15,966 Prozent) aktuell preiswerter zu haben.

Starker Preissturz bei der Xbox Series X

Bleiben wir doch direkt bei der Premium-Konsole von Microsoft. Die Xbox Series X mit 1 TB Speicher in der Farbe Schwarz wurde bei MediaMarkt ursprünglich mit einem UVP von 519 Euro ausgeschrieben. Dank der Mehrwertsteuer-Aktion (hier findest du alle Details) rutscht der Preis jetzt aber auf niedrige 436,14 Euro.

Wie unfassbar stark dieses Angebot ist, zeigt der Preisvergleich und -verlauf. Momentan kommt nämlich kein anderer Händler an den MediaMarkt-Deal. Mehr noch: So günstig wie aktuell war die Konsole lange nicht mehr! Momentan könnte also wirklich der perfekte Zeitpunkt für den Kauf sein!

PS5 & Nintendo Switch ebenfalls deutlich günstiger

Du hast statt der Xbox eher ein Auge auf die Konsolen von Sony oder Nintendo geworfen? Kein Problem. Auch die PS5 und die Switch OLED sind Teil der Mehrwertsteuer-Aktion von MediaMarkt und dadurch aktuell deutlich günstiger zu haben. So kostet die PlayStation 5 Slim Disc Edition momentan etwa nur noch 461,35 Euro, statt der ursprünglichen 549 Euro. MediaMarkt liefert dir hiermit einen weiteren aktuellen Bestpreis, der im Netz unerreicht bleibt.

Das Gleiche gilt für die Nintendo Switch OLED (weiß). Der Mehrwertsteuer-Rabatt sorgt für einen Angebotspreis in Höhe von 277,30 Euro – günstiger geht’s momentan nirgendwo (zum Preisvergleich).

Welche Konsole für dich die richtige ist, musst du natürlich selbst entscheiden. Mit der Switch holst du dir die ultimative Party-Konsole für gemütliche Couch-Abende mit Freunden. Gleichzeitig ist das tragbare Gerät auch eine tolle Option, um unterwegs Mario, Zelda und Co. zu zocken. Sony punktet bei der PlayStation 5 insbesondere durch seine DualSense Controller mit haptischem Feedback sowie zahlreichen Exklusiv-Titeln. Und mit der Xbox Series X holst du dir die stärkste Konsole aus dem Hause Microsoft und profitierst vom günstigen Game Pass, der dir Zugang zu unzähligen Spielen liefert.

Controller, VR und Co. ebenfalls im Angebot

Neben diesen drei Angeboten hat MediaMarkt ebenfalls noch weitere Konsolen-Editionen, wie etwa die PS5 Slim Digital Edition oder ein Nintendo Switch Bundle deutlich im Preis reduziert. Zusätzlich sind ebenso Controller, VR-Systeme und weiteres Zubehör Teil der Mehrwertsteuer-Aktion, welche noch bis zum 28. Oktober (6:59 Uhr) läuft. Einen Überblick über alle Gaming-Deals findest du hier.

→ Gaming-Deals mit Mehrwertsteuer-Rabatt bei MediaMarkt