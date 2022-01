Gaming-Deals bei eBay: Diese drei starken Angebote lohnen sich

Täglich findest du beim Online-Händler eBay Schnäppchen und in regelmäßigen Abständen obendrein auch noch Zusatzangebote. So wie auch jetzt. Die Gaming-Deals gelten ab sofort bis einschließlich zum 26. Januar – also knapp anderthalb Wochen. Wir fassen dir die drei Top-Angebote zusammen und zeigen dir, was du jetzt bei eBay ergattern kannst. Übrigens: Alle Angebote stammen von direkten Anbietern oder zertifizierten Verkäufern. Somit kannst du dich auf die üblichen Rechte sowie Gewährleistungen beim Online-Shopping verlassen.

On top bekommst du außerdem einen zusätzlichen Rabatt in Höhe von 10 Prozent gewährt. Gibst du bei dem Kauf von einem der drei Produkte den Gutscheincode LEVELUP ein, reduziert sich der Preis abermals. Einen Mindestbestellwert gibt eBay bei der Aktion nicht vor.

Asus TUF Gaming-Monitor: Alles im Blick

Für eine ordentliche Gaming-Session benötigt man einen vernünftigen Bildschirm, auf dem man seine Gegner in jeder Phase des Spiels ausmachen kann. Zu solchen Exemplaren zählt auch der Asus TUF Gaming-Monitor VG289Q1A. Genau dieses 28 Zoll große Modell bekommst du nun zum Sparpreis bei eBay. Doch was kann der Monitor?

Asus steht mit beiden Beinen fest in der Gaming-Branche und gibt dir somit einen 4K-IPS-Bildschirm zur Hand, der mit 3.840 x 2.160 Pixeln auflöst. Für eine scharfe sowie detailreiche Bilddarstellung sorgt nicht nur DCI-P3-Qualität, sondern auch HDR10-Technik im Dynamik-Bereich. Praktisch ist, dass sich der Asus TUF Gaming-Monitor VG289Q1A flexibel sowohl mit Nvidia- als auch AMD-Grafikkarten nutzen lässt. Die Bildwiederholrate liegt bei 60 Hz.

Angeboten wird der Gaming-Monitor bei eBay direkt von Asus selbst. Nach Abzug des 10-prozentigen Rabatts bezahlst du für das Modell anstatt 279,90 Euro nur noch 251,91 Euro.

Nintendo Switch zum Bestpreis

Regulär kostet die Nintendo Switch knapp 350 Euro. Der Händler sbdirect24 verkauft die Nintendo Switch allerdings für einen deutlichen günstigeren Preis. Bei eBay findest du die Konsole aktuell zu einem Kostenpunkt von 288 Euro. Das ist mit Blick ins Netz zwar nicht der attraktivste Preis. Doch hier greift Trick 17: Gibst du beim Kauf den Gutscheincode LEVELUP ein, sparst du 10 Prozent und landest letztlich bei einem effektiven Preis von 259,20 Euro für die Nintendo Switch.

WD Black SN750SE: Unendlich viel Speicherplatz

In den Angeboten versteckt sich auch die Chance, deinen Speicherplatz mit unendlich viel Kapazität auszustatten – zumindest in der Theorie. Denn vom Händler x-kom-gmbh wird die interne SSD-Festplatte WD Black SN750SE beigesteuert, die 1 TB Speicherplatz bietet. Die Festplatte bietet darüber hinaus eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 3.600 MB/s sowie eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 2.830 MB/s. Schmankerl: Sie wird im Battlefield-Design verkauft. Kostenpunkt: Eigentlich 133 Euro, schließlich dank der Prozent-Aktion nur noch 119,70 Euro.