Gaming Chromebook mit Intel-Prozessor deutlich günstiger – Dieses Game gibt’s gratis dazu

Noch bis zum 31. August kommst du bei MediaMarkt deutlich günstiger an eine Vielzahl von Chromebooks. Nachdem wir dir zuletzt schon dieses coole Acer-Modell mit einem starken Akku und Touchscreen-Display vorgestellt haben, widmen wir uns hier einem Gaming-Gerät von Lenovo. Das IdeaPad 5i liefert dir mit seinem Intel Core i3-Prozessor nämlich genügend Power für weniger anspruchsvolle Spiele sowie Cloud Gaming für leistungsintensive Spiele und den Alltag im Büro. Dank eines 50-Euro-Coupons zahlst du bei MediaMarkt aktuell noch 479 Euro (nach Abzug des Rabatts) für das Chromebook. Und zusätzlich bekommst du sogar noch ein Spiel dazu geschenkt! Wir stellen dir die Aktion genauer vor.

Intel Core i3-Prozessor mit 4,40 GHz: Das zeichnet das Lenovo Chromebook aus

Für den Preis von 479 Euro (nach Rabatt-Abzug) wird dir bei dem Lenovo IdeaPad 5i ein leistungsstarkes Chromebook zur Verfügung gestellt. Hauptverantwortlich für die gute Leistung ist der Intel Core i3-1215U Prozessor mit 8 Threads, einer Turbo-Taktfrequenz von 4,4 GHz sowie 8 GB Arbeitsspeicher. Für die Grafik ist hingegen eine Intel UHD Grafikkarte zuständig. Mit dieser Hardware laufen zumindest weniger anspruchsvolle Games flüssig. So solltest du etwa das Spiel „Minecraft: Bedrock Edition“ – welches du auf dieser Seite übrigens komplett gratis zum Chromebook bekommst – problemlos spielen können. Sonst kann es sich bei dem Chromebook aber auf jeden Fall lohnen, auf Cloud Gaming zu setzen. Denn dann kannst du via externem Server auch grafisch intensive Spiele zocken. Und genau dafür sind Chromebooks entwickelt. Denn wenn du per Cloud spielst und arbeitest, muss der Rechner nicht die beste Grafikkarte oder den schnellsten Prozessor verbaut haben. Dadurch sparst du im Vergleich zu einem regulären Gaming-Notebook eine Menge Geld.

Ein großer Vorteil – sowohl fürs Gaming als auch die tägliche Arbeit – ist zudem die starke Akkulaufzeit des Chromebooks. Laut Lenovo hält dieser nämlich bis zu 11 Stunden durch. Zu den weiteren Highlights des Geräts zählt unter anderem das kompakte Design rund um das schicke 16 Zoll große HD-Display mit einer Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln. Dank eines Gewichts von unter 2 kg transportierst du den Laptop ebenso problemlos. Die 256 GB SSD-Festplatte liefert obendrein nicht nur ordentlich Speicherplatz, sondern sorgt auch für schnelles Hochfahren.

MediaMarkt streicht aktuell 24 Prozent vom UVP, wodurch zunächst 529 Euro für das Gaming Chromebook auf der Rechnung stehen. Bis zum 31. August bekommst du im Rahmen der Coupon-Aktion aber noch einen weiteren Rabatt. Bei dem IdeaPad 5i gibt’s einen 50-Euro-Coupon on top – welcher dir nach dem Kauf per Mail zugeschickt wird. Verrechnet man diesen mit dem Kaufpreis, zahlst du schlussendlich lediglich 479 Euro für das Lenovo-Gerät.

→ Lenovo IdeaPad 5i für 479 Euro (nach Coupon-Abzug)