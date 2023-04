Games für fast 100 Euro geschenkt: Pico 4 VR Headset mit tollen Extras

Virtual Reality ist eine faszinierende Technologie, die oftmals für waschechtes Staunen sorgt. Während das Erlebnis wohl alle – die nicht unter Motion Sickness leiden – überzeugt, kann der Preis durchaus eine Hürde sein. Umso besser ist es daher, dass MediaMarkt und Pico aktuell mit einer coolen Aktion an den Start gegangen sind. Bis zum 30. April bekommst du beim Kauf eines Pico 4 All-in-One VR Headsets jetzt nämlich direkt ein Games-Paket im Wert von fast 100 Euro geschenkt.

Pico 4 All-in-One VR Headset: Gaming & Fitness in VR

Beim Pico 4 für 389 Euro (128 GB-Variante) handelt es sich um ein sogenanntes All-in-One VR Headset. Dies bedeutet, dass du zur Nutzung keine extra Geräte benötigst und du alleine mit der Brille und den zwei mitgelieferten Controllern direkt in die virtuelle Realität abtauchen kannst. Auf Wunsch lässt sie sich jedoch durchaus auch mit deinem Computer verbinden, etwa um Spiele herunterzuladen – dazu später mehr. Das All-in-One VR Headset steht damit in direkter Konkurrenz zur Meta Quest 2. Ein Vorteil gegenüber dieser Brille ist dabei eindeutig die höhere Auflösung von 2.160 × 2.160 Pixeln pro Auge. Außerdem punktet das Headset mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz und einer geringen Latenzzeit. Dies soll Motion Sickness entgegenwirken – einem Phänomen, bei dem unter anderem Schwindel in VR auftreten kann.

Neben Gaming liegt der Fokus bei dem Headset von Pico definitiv auch auf Sport und Fitness. So ist das Gerät selbst mit einem Gewicht von gerade einmal 300 Gramm (ohne Kopfband) extra leicht. Gleichzeitig kommt die Brille ohne lästige Kabel aus, sodass du dich möglichst frei bewegen kannst. Im Pico Store findest du neben Games daher auch viele Fitness-Apps – eine davon ist auch Teil des Gratis-Pakets. Für alle weiteren Infos zum Pico 4 All-in-One VR Headset solltest du auf jeden Fall einen Blick auf unseren Test zu dem Gerät werfen. Bei MediaMarkt zahlst du aktuell 389 Euro für das VR-Headset mit 128 GB Speicherplatz. Die 256 GB-Variante kostet hingegen 499,99 Euro.

Die Gratis-Games im Überblick

Beim Kauf des Pico 4 All-in-One VR Headsets für 389 Euro (499,99 Euro bei der 256 GB Variante), bekommst du bis zum 30. April gleich vier Games umsonst dazu.

„Peaky Blinders: Des Königs Lösegeld“ (29,99 Euro) – Ein spannendes Singleplayer VR-Abenteuer in der Welt des Serien-Hits.

„Golf 5 eClub“ (29,99 Euro) – Ein virtueller Ableger des Golf-Sports, inklusive Multiplayer-Modi

Les Mills Bodycombat (29,99 Euro) – Ein weiterer Sport-Titel, der sich jedoch voll und ganz auf Workouts und Fitness-Training in VR fokussiert

Wander (9,99 Euro) – Mithilfe von Google StreetView-Daten teleportierst du dich an bekannte und weniger bekannte Orte der Welt und erlebst diese in VR

Insgesamt sparst du bei diesem Game-Paket also ganze 99,96 Euro und hast direkt eine gute Auswahl an VR-Spielen und -Erfahrungen, die du mit deinem Pico 4 All-In-One Headset austesten kannst. Weitere Games lassen sich entweder über den Pico Store, oder über Steam auf deinem Computer kaufen. Für letzteres musst du deine VR-Brille aber natürlich an deinen PC anschließen. Dies geschieht über 5G-WiFi und den Streaming-Assistenten von Pico, soll aber auch per USB-C-Kabel möglich sein.