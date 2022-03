Galaxy Z Flip3 im Special-Deal: Extravagantes Samsung-Handy überraschend günstig

Das Angebot von Saturn verknüpft das Samsung Galaxy Z Flip3, ein faltbares Smartphone, mit einem originalen O2-Vertrag, dem Free M mit 20 GB Allnet-Flat und 5G-Zugang. In dieser Konstellation ist das Z Flip mit 128 GB Speicher und nur noch in den Farben „Phantom Cream“ und „Phantom Black“ für einmalig 29 Euro verfügbar und der Tarif schlägt mit 29,99 Euro zu Buche – liegt also unter 30 Euro.

Hingucker beim Z Flip3 ist nicht primär die Farbe, sondern das Design des Handys. Anders als das Schwestermodell, das Galaxy Z Fold3, lässt sich das Z Flip nicht seitlich aus-, sondern hochkant einklappen. Du machst also aus einem normalgroßen Smartphone ein sehr handliches Taschenhandy, indem du es zusammenklappst. Dazu kommt eine ordentliche Flaggschiff-Ausstattung, die dem Einstiegspreis von rund 1.100 Euro im August 2021 gerecht werden. So basiert es auf dem starken Snapdragon-888-Prozessor, ist 5G-fähig und trotz der Scharnier-Bauweise per IP-Zertifizierung wasserdicht. Mehr erfährst du im Kurztest des Galaxy Z Flip3.

Galaxy Z Flip3 im Special-Deal mit 20 GB 5G-Tarif – 100 Euro Bonus sichern

Der Tarif bietet alles, was die Original-Tarife von O2 auszeichnet. So lässt er dich auf das 5G-Netz zugreifen, sofern es verfügbar ist, bietet Monat für Monat 20 GB Datenvolumen, die du mit maximaler Geschwindigkeit verbrauchen kannst. Eine Allnet-Flat (Anrufe und SMS) ist hier ebenfalls mit dabei. Aktion: Bei Rufnummernmitnahme schenkt O2 dir insgesamt 100 Euro Wechselbonus (je 5 Euro Rabatt auf 20 Monatsrechnungen).

Zu den Kosten: Mit Anschlusspreis (39,99 Euro), Hardware und Grundgebühr macht das über zwei Jahre zusammen 788,75 Euro für das extravagante Falt-Smartphone von Samsung. Die 100 Euro O2-Bonus abgezogen sind es noch 688,75 Euro für das Foldable

Den Einstiegspreis von damals 1.100 Euro konnte das Smartphone trotz seines Hingucker-Charakters nicht halten. Dennoch: Die 128-GB-Version kostet auch jetzt bei den meisten Händlern noch über 650 Euro. Allein dieser Vergleich zeigt: Im Saturn-Deal ist das Z Flip3 mit Vertrag zum wirklich guten Preis im Angebot.

Der Saturn-Deal mit O2-Vertrag ist hier auch ein gutes Stück besser als das Angebot, das es zum Gerät bei O2 selbst gibt. Hier kostet zwar das Smartphone einmalig nur 1 Euro, die Grundgebühr ist mit rund 50 Euro monatlich aber ungleich höher. Saturn ist in dem Special-Deal auch nur der Vermittler, Vertragspartner ist schlussendlich wieder O2.