Samsung Galaxy Z Flip3 5G mit O₂ Free M: Dieses Bundle lohnt sich

Ab sofort kannst du das Galaxy Z Flip3 5G kaufen und damit jedes Normalo-Smartphone alt aussehen lassen. Du schätzt ein großes Display bei einem Smartphone – magst aber nicht, dass die Geräte immer größer werden? Dann ist das Galaxy Z Flip3 5G genau das richtige Smartphone für dich. Denn das Falthandy lässt sich an der Querachse einfach auf Hosentaschenformat zusammenklappen. Quadratisch und klein zeigt es dir auch zusammengeklappt auf einem schmalen Display die wichtigsten Benachrichtigungen, die Uhrzeit oder den Timer an. Ausgeklappt steht dir ein großes 6,7 Zoll AMOLED-Display zur Verfügung.

Aufklappen, Zuklappen – sich freuen

Durch die Klappfunktion entstehen zahlreiche neue Möglichkeiten. Denn: Du kannst es beispielsweise nur zur Hälfte aufklappen und auf den Tisch stellen. So lassen sich hervorragend Videocalls halten oder ruckelfreie Fotos schießen. Oder du nutzt die Hauptkameras des zugeklappten Handys bequem als Selfie-Kamera für eine noch bessere Qualität. Eine Vorschau siehst du dabei auf einem kleinen Display neben den Kameras. Und so quadratisch klein wie das Foldable ist, brauchst du auch keine Hand- oder Gürteltasche mehr. Es passt einfach in deine Hosentasche. Technisch ist das Galaxy Z Flip3 5G top ausgestattet. Im Inneren befinden sich ein 5G-Empfänger, ein leistungsstarker Snapdragon 888 Prozessor sowie Wi-Fi6 und NFC. Der 3.300-mAh-Akku hält laut Hersteller für bis zu ausdauernde 26 Stunden Gesprächszeit. All das bekommst du mit dem O₂ Free M Tarif im sehr guten O₂-Netz.

o2 Free M: Wie gemacht für dein Galaxy Z Flip3 5G

Für nur 49,99 Euro monatlich erhältst du das Galaxy Z Flip3 5G mit 128 Gigabyte Speicherplatz mit einem O₂ Free M Tarif. Mit einem großen Datenvolumen von 20 Gigabyte bist du perfekt ausgestattet für mobiles Streaming oder mobiles Arbeiten. Denn: Mit dem großen Datentarif kannst du sogar problemlos einen mobilen Hotspot für dein Tablet oder Notebook einrichten. Außerdem bist du mit dem Tarif zukunftssicher – denn hiermit kannst du dich ins 4G- und das neue 5G-Netz einwählen. Daher passt er perfekt zum 5G-fähigen Smartphone. Überall, wo bereits 5G verfügbar ist, kannst du im viel schnelleren Netz surfen. An allen anderen Standorten nutzt du 4G beziehungsweise LTE. Eine Telefon- und SMS-Flat ist ebenfalls inklusive.

Galaxy Z Flip3 und Z Fold3 – perfekt im o2-Bundle

Du möchtest mehr Speicherplatz? Das Falthandy mit 256 Gigabyte kannst du dir bereits für zwei Euro mehr im Monat im O₂ Free M Tarif sichern. Auch das brandneue Galaxy Z Fold3 5G gibt’s im O₂ Free M Tarif mit 256 Gigabyte Speicherplatz für 89,99 Euro monatlich und mit 512 Gigabyte Speicherplatz für 99,99 Euro pro Monat. Hier bekommst du Smartphone und Tablet in einem. Denn das Foldable lässt sich auf die doppelte Größe ausklappen und bietet dir ein riesiges Display für Filme, Videocalls und mehr.

Noch bis zum 30. September lohnt sich der Kauf der beiden Foldables ganz besonders. Denn: Wenn du dein Altgerät eintauschst, bekommst du noch zusätzlich zum Gebraucht-Wert des Geräts eine Tauschprämie in Höhe von 200 Euro – hier kannst du also richtig sparen. Alles, was du dafür tun musst, ist dein Altgerät einzuschicken und den Eintausch bis zum 17. Oktober auf der offiziellen Samsung-Website zu registrieren.

Mehr zu den neuen Samsung-Foldables: