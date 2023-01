Galaxy Watch5 (Pro) teils über 150 Euro günstiger: Smarte Waage gibt’s gratis dazu

Bei MediaMarkt läuft aktuell und noch bis zum 26. Januar die Samsung Galaxy Week, bei der zahlreiche Produkte des koreanischen Herstellers heruntergesetzt sind. So bekommst du die Galaxy Watch5 Pro bis zu 32 Prozent günstiger und auch die Basis-Version ist im Angebot. So funktioniert die Aktion und so gut sind die Deals tatsächlich.

Galaxy Watch5 (Pro) in allen Farben und Formen reduziert

Die Galaxy Watch5 (Pro) ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Du hast nicht nur die Wahl zwischen verschiedenen Farben, sondern auch unterschiedlichen Größen. Bei der Pro-Variante kannst du dich weiterhin zwischen einem Bluetooth– und LTE-Modell entscheiden. Danach entscheidet sich, ob die Smartwatch nur in Kombination mit einem Handy funktioniert oder auch autark via verbauter eSIM.

Für die Galaxy Watch5 BT 40 mm in den Farben Silber, Pink Gold oder Grau zahlst du aktuell 238 Euro statt 299 Euro (UVP) – das entspricht 20 Prozent Rabatt. Die 44-mm-Variante ist 18 Prozent reduziert und somit für 268 Euro statt 329 Euro erhältlich. Das Pro-Modell mit Bluetooth (45 mm) ist 32 Prozent günstiger, wodurch auf dem Preisschild nur noch 315 Euro statt 469 Euro steht. Für die LTE-Variante der Watch5 Pro zahlst du aktuell 430 Euro statt 519 Euro (17 Prozent Rabatt).

Geschenk: Das kann die Withings Body+ WLAN-Waage

Aber nicht der Rabatt allein ist aktuell ein gutes Kaufargument für eine der smarten Uhren. Denn registrierst du das gekaufte Gerät bis zum 2. März bei Samsung, bekommst du eine Withings Body+ WLAN-Waage im Wert von über 70 Euro dazu geschenkt. Aber aufgepasst: Das Aktionsgerät musst du bis zum 14. Februar gekauft haben, um dir das Geschenk zu sichern. Damit wird die Uhr aber so richtig zum Fitness-Trainer.

Mit der smarten Waage von Withings misst du neben deinem Gewicht auch deinen Körperfettanteil und deine Körperzusammensetzung. So checkst du etwa den Anteil deiner Muskel- und Knochenmasse sowie dein Gesamtkörperwasser. Zusammen mit der dazugehörigen App sollst du deine Fitness- und Gesundheitsziele besser erreichen können und allgemein einen besseren Überblick über den Zustand deines Körpers bekommen.