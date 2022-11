Heißer Schnäppchen-Tipp: Alltags-Tablet von Samsung kostet nur noch 139 Euro

Mit der A-Serie erschafft Samsung bei den Smartphones Jahr für Jahr Bestseller – etwa mit dem Galaxy A53. Aber auch bei den Tablets ist die A-Serie einen Blick wert. Denn auch hier unterscheidet der Hersteller zwischen A- und S-Klasse, wobei die A-Serie für die allermeisten Nutzer ausreichend ist. Ein Modell ist jetzt wieder im Angebot.

Das aktuelle Modell dieser Serie ist das Galaxy Tab A8. Es folgte auf das A7, die Nummer steht also nicht wie früher noch für die ungefähre Displaydiagonale in Zoll. Beim Tab A8 reden wir von einem 10,5-Zoll-Tablet mit WLAN und Stereo-Lautsprechern, sowie einem internen Speicher mit einer Kapazität von 32 GB (per microSD erweiterbar).

Das sind keine Rekord-Daten, wie wir sie insbesondere zum Speicher in neuen Smartphones oder generell auch in Samsungs 700-Euro-Tablets der S-Klasse finden. Aber genau hier ist der Haken: Das Galaxy Tab A8 bekommst du bei Amazon gerade für günstige 139 Euro. Günstiger war das Tab A8 lediglich am Prime Day vor einigen Wochen. Im Marktvergleich ist das MediaMarkt-Angebot ein wirklich guter Deal. Günstiger bekommst du es im Netz derzeit nicht, vor allem weil Amazon auch kostenlos liefert. Weitere Händler liegen noch mindestens 20 bis 30 Euro über dem Amazon-Preis.

Gerät seit einem Jahr auf dem Markt – so günstig war es noch nie

Im Dezember 2021 war das Tablet für damals 229 Euro auf dem Markt erschienen. Immer mal wieder war es seitdem auch schon für unter 200 Euro zu haben. Jetzt ist es bei Amazon aber nochmal deutlich günstiger – so günstig wie noch nie zuvor sogar. Dabei gilt der Preis von 139 Euro für zwei verfügbare Farbvarianten der WiFi-Version – Dunkelgrau und Roségold.

Tablet für Streaming, Nachschlagewerk oder digitales Kochbuch

Das Tab A8 kann alles, was keine große Last verursacht. Heißt: Als Arbeits-Tablet ist es vielleicht etwas unterdimensioniert und auch Gaming sollte hier nicht zu anspruchsvoll sein. Aber für Streaming im Bett oder als „Second Screen“ beim Sport schauen oder zum Ausweichen ist so ein Tablet ideal. Vor allem dank der vier Stereo-Lautsprecher und der FullHD-Auflösung auf dem 10,5-Zoll-Display.

→ Hier geht’s zum Tablet-Deal bei Amazon!

Auch als digitales Rezeptbuch in der Küche ist das Tablet ein echter Tipp. Schnell das Rezept online herausgesucht und direkt neben den Herd stellen. Nur in die Spüle sollte es dabei nicht fallen – wasserdicht ist es nur bedingt. Unterwegs ist es ein guter Entertainment-Begleiter, wenn du dir Filme oder Serien herunterlädst oder dir etwas zum Lesen aussuchst.