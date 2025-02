Galaxy S25: Viele Deals sind Mist - aber dieses ist sogar verdammt gut!

Höchste Zeit für ein neues Handy? Die Auswahl könnte kaum größer sein: Google Pixel, iPhone oder doch ein Samsung-Modell? Selbst wenn du dich für Samsung entscheidest, bleibt die Qual der Wahl, denn das Unternehmen bietet eine breite Palette an Geräten für unterschiedliche Budgets. Mit dem Galaxy S25 triffst du jedoch eine ausgezeichnete Wahl – abgesehen vom hohen Preis. Doch genau hier setzt dieses Angebot an, denn die tatsächlichen Kosten fallen geringer aus, als du vielleicht denkst. Werfen wir einen genaueren Blick darauf!

Galaxy S25 mit erstklassigem Tarif: Das steckt im Bundle

In der MediaMarkt Tarifwelt ist das brandneue Samsung Galaxy S25 gerade zusammen mit mehreren Tarifen im Angebot. Zwei davon sind aber besonders spannend. Starten wir mit dem Ersten. Das S25 mit 256 GB Speicherplatz kannst du in einer der vier verfügbaren Farben bestellen und erhältst dazu den Tarif „Telekom Allnet Flat 35GB Aktion”. Dieser beinhaltet einerseits 35 GB Datenvolumen im stabilen und zuverlässigen 5G-Netz der Telekom. Andererseits ist hier eine Allnet- und SMS-Flat mit dabei, mit der du unbegrenzt telefonieren und Kurznachrichten verschicken kannst. Und dank EU-Roaming nutzt du all das innerhalb der gesamten EU ohne Aufpreis.

Nun zu den Kosten. MediaMarkt veranschlagt einmalig 1 Euro Gerätepreis für das Smartphone. Hinzu kommen außerdem 39,99 Euro Anschlusskosten sowie eine monatliche Grundgebühr in Höhe von 34,99 Euro. Rechnet man alle Kosten über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten zusammen, kommen am Ende 880,75 Euro raus. Du kannst dir aber auch noch 50 Euro Wechselbonus sichern, wenn du eine SMS mit „Bonus“ an die Rufnummer 22234 sendest. Dadurch stehen insgesamt nur noch 830,75 Euro auf der Rechnung.

Zum Vergleich: Das Galaxy S25 kostet einzeln im Netz mindestens 799 Euro (Preisvergleich). Für nur rund 1,30 Euro Aufpreis im Monat bekommst du somit den wirklich starken 5G-Tarif im nachweislich besten Netz der Telekom dazu. Der Tarif kostet normalerweise übrigens bereits allein 19,99 Euro pro Monat. Über die 24 Monate Laufzeit sparst du somit eine ganze Menge Geld.

Für Sparfüchse: Hier zahlst du sogar noch weniger!

Es geht jedoch noch günstiger. Ist dir das Telekom-Netz und 5G nicht so wichtig und kannst du ebenfalls auf etwas Datenvolumen verzichten, solltest du dir dieses Angebot ansehen. Was du hier genau bekommst, siehst du in der Übersicht:

Samsung Galaxy S25 (256 GB) mit Tarif “Vodafone green LTE 20GB Extra”

20 GB LTE (bis zu 50 Mbit/s)

Allnet- und SMS-Flat

Inklusive EU-Roaming

Einmaliger Gerätepreis: 199 Euro

Monatlicher Grundpreis: 24,99 Euro (Ab dem 25. Monat 36,99 Euro)

Anschlusspreis: einmalig 39,99 Euro

50 Euro Wechselbonus: SMS mit „Bonus“ an 22234

Gesamtkosten über 24 Monate Laufzeit (nach Abzug des Wechselbonus): 788,75 Euro

Damit ist dieses Angebot samt Tarif sogar günstiger als das Smartphone allein! (Siehe Preisvergleich)

Bei beiden Angeboten erfolgt der Versand erst ab dem 7. Februar 2025. Das ist aber in allen Shops der Fall, da wir uns noch in der Vorbestellerphase befinden.

Jetzt weiterlesen! Dauerhaft über die Hälfte sparen: Unlimited-Tarif mit 5G endlich günstig